Un anno gratis con Apple TV+: Apple potrebbe rinnovare l’offerta

Al momento del lancio della sua piattaforma di tipo in streaming, Apple aveva deciso di regalare un anno di Apple TV+ a tutti coloro che avrebbero acquistato un dispositivo marchiato mela morsicata dal 10 settembre 2019.

Apple potrebbe estendere l’offerta e permettere così di accedere all’anno di prova gratuito di Apple TV+ a chiunque attivi un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac anche dopo il 10 settembre 2020.

L’anno di prova gratuito degli utenti Apple che hanno aderito subito all’offerta a partire dal 10 settembre 2019 sta per scadere. Sembra che Cupertino stia considerando un’estensione di questo programma. Secondo quanto riportato da Bloomberg, però, il programma potrebbe subire alcune modifiche: gli utenti che acquisteranno un nuovo dispositivo Apple potranno sempre accedere gratuitamente alla televisione in streaming ma per un periodo inferiore a un anno.

Apple ha presentato Apple TV+ lo scorso anno rendendola disponibile con un abbonamento di 4,99 € al mese, ma sono moltissimi i clienti che hanno attivato un anno di visione gratuita dei programmi grazie all’acquisto di un prodotto Apple. Il servizio Apple TV+ sembra aver superato i 10 milioni di utenti a febbraio: tale cifra include molti spettatori che stanno beneficiando della prova gratuita di un anno.

Per Apple un’offerta di questo tipo è stata e forse rappresenta ancora uno strumento per attirare nuovi abbonati. Si tratta in effetti di una proposta generosa: non ci sono altre piattaforme di TV in streaming che permettono agli utenti un periodo gratuito così a lungo termine, dando libero accesso all’intero catalogo.

