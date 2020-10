Volkswagen ID.3 e Waze insieme per la mappatura dei punti di ricarica in Italia

Un occasione del lancio della compatta 100% elettrica ID.3, Volkswagen Italia ha scelto di sostenere la Community di Waze, l’app gratuita di navigazione social con oltre 140 milioni di utenti in tutto il mondo, che in soli tre mesi è riuscita a mappare 5.000 punti di ricarica in tutta Italia (con una o più colonnine). Le infrastrutture elettriche sono ancora più visibili sulle mappe di Waze grazie anche al pin con il logo Volkswagen e al messaggio dedicato alla ID.3.

Per cercare la stazione più vicina, è sufficiente inserire la ricerca nell’apposita barra dell’applicazione. Grazie a questa iniziativa, inoltre, i “Wazer” potranno inoltre personalizzare il puntatore di navigazione e selezionare la ID.3 tramite la funzione “Cambia Auto” o direttamente dalle impostazioni di visualizzazione della mappa di Waze.

Con la ID.3, la Volkswagen apre un nuovo capitolo nella storia della mobilità, che diventa elettrica e sostenibile. Dopo il Maggiolino e la Golf, la ID.3 rappresenta la terza pietra miliare nella storia della Marca tedesca che promette di rendere la mobilità elettrica alla portata di milioni di automobilisti.

Oggi la ID.3 si presenta in due varianti, che si distinguono per la batteria. La ID.3 Pro Performance è indicata come una vettura multiuso per la vita quotidiana e il tempo libero. La batteria ha 58 kWh di contenuto energetico netto e promette un’autonomia di circa 420 km (WLTP). La ID.3 Pro S ha un contenuto energetico netto di 77 kWh nella batteria, per un’autonomia massima di circa 550 km (WLTP). In entrambi i casi, il motore elettrico ha una potenza di 150 kW (204 CV)

Tutti i modelli ID.3 possono essere caricati con corrente alternata (AC) e continua (DC); utilizzando una potenza di 125 kW, la ID.3 Pro S accumula in 30 minuti la corrente necessaria a coprire 350 km.

In Italia, la Volkswagen ID.3 è in vendita a prezzi di listino che partono da 38.900 Euro, cui vanno sottratti gli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche.

