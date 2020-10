Amazon presenta il suo primo veicolo elettrico

Nell’ambito dell’impegno annunciato lo scorso anno con The Climate Pledge per il raggiungimento di zero emissioni di CO2 entro il 2040, Amazon impiegherà 10.000 veicoli elettrici personalizzati per effettuare le consegne ai clienti in tutto il mondo già dal 2022, veicoli che diventeranno 100.000 entro il 2030.

Questo primo modello è solo uno dei tre diversi veicoli su cui Amazon ha investito e che saranno personalizzati in collaborazione con Rivian con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida per l’autista e aumentare il livello di sicurezza.

«Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo elettrico personalizzato insieme a Rivian, eravamo consapevoli di dover superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo per le consegne. Volevamo creare un veicolo che gli autisti avrebbero adorato guidare e che i clienti sarebbero stati felici di vedere in giro per le città o fermi vicino casa quando ricevono una consegna. Abbiamo unito la tecnologia di Rivian con la nostra conoscenza logistica, e questo è il risultato: il futuro delle consegne dell’ultimo miglio» dichiara Ross Rachey, Direttore flotta mondiale e prodotti di Amazon.

«Il veicolo che abbiamo sviluppato con Amazon non è semplicemente elettrico. Abbiamo dato assoluta proprità alla sicurezza e alla funzionalità per creare un veicolo che sia perfetto per effettuare le consegne. Abbiamo pensato a come gli autisti salgono e scendono dal van, a come si sentono all’interno dello spazio di lavoro e alle operazioni che svolgono quando effettuano le consegne» commenta RJ Scaringe, amministratore delegato di Rivian.

I nuovi veicoli elettrici di Amazon vantano dotazioni all’avanguardia in termini di sicurezza, guida e design che comprendono:

Sistema di sensori di ultima generazione, set di funzioni per assistenza stradale e di guida, un parabrezza ampio per massimizzare la visibilità per il guidatore

Sistema di telecamere posizionate all’esterno del veicolo e collegate a un display digitale posizionato all’interno dell’abitacolo che consente al guidatore di avere una visuale esterna di 360°

Integrazione con Alexa per accedere tramite vivavoce alle informazioni riguardo la tratta da percorrere e gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteo

Sportello rinforzato dal lato del guidatore per una maggiore protezione

Ampio spazio all’interno dell’abitacolo per consentire al guidatore di muoversi comodamente

Sistema di fari e luci posizionati nel retro dei veicolo per segnalare le frenate

Scaffalatura di tre piani con una porta stagna che può essere aperta e chiusa facilmente per garantire una maggiore sicurezza del guidatore mentre si trova in strada

Prima di investire in Rivian, Amazon non ha individuato nel mercato automobilistico dei modelli elettrici che soddisfacessero le esigenze dei propri autisti e dei servizi di consegna. Invece di aspettare lo sviluppo di soluzioni adeguate da parte degli operatori del settore, Amazon ha deciso di collaborare con Rivian per accelerare il percorso di sviluppo di un veicolo elettrico per le consegne che rispondesse alle proprie esigenze. Insieme Amazon e Rivian hanno messo a punto una soluzione che, secondo Rachey, ridefinirà le aspettative del settore in merito alle caratteristiche e alle funzioni che deve avere un veicolo commerciale elettrico per le consegne.

Nell’ambito di The Climate Pledge, Amazon si è impegnata a creare una flotta per le consegne che aiuterà l’azienda nel raggiungimento dell’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 nella sua rete logistica entro il 2040. Per conseguire questo traguardo, Amazon sta trasformando la sue rete logistica in tutto il mondo introducendo nuove soluzioni elettriche e utilizzando metodi alternativi per la consegna dei pacchi.

Attualmente Amazon impiega già migliaia di veicoli elettrici in tutto il mondo e sta investendo nell’introduzione di colonnine di ricarca elettriche per i suoi partner, con l’obiettivo di estendere ulteriormente questa infrastruttura. Inoltre quest’anno l’azienda introdurrà nella sua flotta europea 1.800 nuovi veicoli elettrici e altri 10.000 in India; i veicoli saranno operativi in 20 città entro il 2025. In Europa, Amazon si avvale anche di biciclette elettriche per effettuare le consegne in alcuni centri urbani e, nell’area di New York, sono già in uso 200 biciclette elettriche.

Ricordiamo che l’appuntamento con i mega sconti di Amazon Prima Day si svolge il 13-14 ottobre: tutto quello che c’è da sapere è in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Amazon sono disponibili da questa pagina. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto, mobilità elettrica e smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.