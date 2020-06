Apple ha un prototipo di iPhone pieghevole ma non è come immaginate

Nei laboratori di Apple Park gli ingegneri di Cupertino stanno lavorando a un prototipo di iPhone pieghevole, un terminale che avrebbe alcune caratteristiche e funzioni in comune con gli attuali iPhone 11, salvo però impiegare una soluzione completamente diversa da quella vista finora sugli Android pieghevoli più famosi, Galaxy Fold, Huawei Mate X, Galaxy Z Flip e anche Motorola Razr.

La riservatezza del colosso di Cupertino sui prodotti in arrivo è proverbiale, anche fuori dal campo dell’elettronica di consumo, in ogni caso è noto da anni che la società sta lavorando a smartphone pieghevoli, grazie a un buon numero di brevetti depositati e anche costantemente aggiornarti nel corso del tempo. L’anticipazione che svela l’esistenza di un prototipo di iPhone pieghevole precisa che i bordi arrotondati realizzati in acciaio inossidabile richiamano direttamente il design degli iPhone 11.

Come questi terminali anche il prototipo di iPhone pieghevole è dotato del sistema di riconoscimento del volto Face ID, solo che non è ospitato nel notch, quindi niente intaglio nero in alto nello schermo. Secondo il leaker Jon Posser i sensori sarebbero ospitati direttamente all’interno della cornice superiore dello schermo, lasciando così il display completamente libero. Ma la differenza più rilevante rispetto agli Android flessibili già in commercio è che il prototipo di Apple è realizzato affiancando due display uniti da un cardine: almeno per ora quindi Cupertino sembra aver scartato i display flessibili che hanno creato non pochi problemi hai primi terminali che ne fanno uso.

In pratica Apple sembrerebbe preferire una soluzione simile a quella di Microsoft Surface Duo, ma già vista anche in campo Android con lo schermo secondario disponibile per alcuni terminali LG. È la prima volta che trapela l’esistenza di un prototipo iPhone pieghevole, così per ora non è dato sapere se si tratta solo di una unità impiegata per testare sistema operativo, funzioni e app dual screen o se invece Cupertino abbia davvero intenzione di lanciare un iPhone pieghevole con doppio schermo ma non flessibile.

