Little Orpheus porta l’avventura e il mistero su Apple Arcade

Apple continua la sua opera di ampliamento del catalogo Apple Arcade, e in queste ore rilascia Little Orpheus, un gioco di esplorazione e avventura, con elementi di platform 2D. La missione è quella di esplorare un nuovo pianeta, ricco di insidie e di pericoli, oltre che popolato da creature gigantesche, non sempre ospitali.

I fatti si svolgono nel 1962, momento in cui la NASA sta tentando di mandare un uomo sulla luna. La storia è tra le più misteriose e viene narrata attraverso l’interrogatorio dell’astronauta, assumendo connotati ancor più misteriosi. In un angolo remoto della Siberia, un cosmonauta sovietico sta andando nella direzione opposta.

Il Compagno Ivan Ivanovich viene lanciato all’interno di un vulcano spento nella sua capsula da esplorazione, Little Orpheus, per raggiungere il centro della Terra. Scompare improvvisamente. Riappare tre anni dopo, sostenendo di aver salvato il mondo. Ha però perso la bomba atomica che alimentava Little Orpheus. Viene portato in un bunker segreto nelle profondità degli Urali per essere interrogato dal temibile generale Yurkovoi, un uomo così terribile che nemmeno Stalin vorrebbe offrirgli da bere. Il Generale si rimbocca le maniche, fissa Ivan con occhi di ghiaccio e dice “Dove sei stato, compagno? E dove si trova la mia bomba?”

Questa la storia che fa da cornice all’avventura, che richiederà al giocatore di unirsi all’eroe di turno, che dovrà vagare sul pianeta misterioso, incontrando civiltà perdute, regni subacquei, giungle preistoriche e terre al di là di ogni immaginazione. Durante l’azione ci si troverà a fare i conti con tribù di Menkv umanoidi, per non parlare degli orribili mostri che popolano quelle terre.

Little Orpheus è un’avventura a scorrimento caratterizzata da ambientazioni fantastiche e colorate, ispirata a film classici come Flash Gordon, Sinbad e La Terra Dimenticata dal Tempo. Disponibile in otto mini-episodi e ideale per il tragitto casa-lavoro, Little Orpheus è ottimo per giocatori occasionali, ma attira anche i fan più sfegatati delle avventure.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Little Orpheus. Nelle pagine di Macitynet trovate la nostra recensione di Apple Arcade realizzata nei giorni del lancio in Italia, oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.