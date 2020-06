Apple introduce una nuova GPU per MacBook Pro 16” e il kit SSD per Mac Pro

Apple rende disponibili due upgrade per altrettanti Mac presenti a listino: una nuova opzione con GPU più potente per MacBook Pro 16”, quindi selezionabile in fase di acquisto del portatile su Apple Store online e, in contemporanea un nuovo Kit Upgrade SSD per Mac Pro 2019 che l’utente può acquistare in un secondo tempo per espandere personalmente la capacità di archiviazione del computer professionale di Cupertino.

La nuova GPU per MacBook Pro 16” è il processore grafico AMD Radeon Pro 5600M che a seconda della configurazione scelta per il portatile, arriva a costare 1.000 euro oltre al prezzo di partenza, oppure 875 euro da aggiungere al prezzo per il modello di notebook più costoso.

Continuano a rimanere disponibili su Apple Store online le GPU precedenti, quindi AMD Radeon Pro 5300M con 4GB di RAM, Radeon Pro 5500M con 4GB oppure 8GB di RAM. Secondo TechCrunch il maggior prezzo richiesto per la nuova GPU per MacBook Pro 16” è giustificato da un incremento delle prestazioni di circa il 7% rispetto alla precedente opzione Radeon Pro 5500M.

Infine Apple ha introdotto anche un nuovo Kit Upgrade SSD per Mac Pro 2019 che permette di incrementare l’archiviazione ad alte prestazioni del computer professionale di cupertino con tagli da 1TB, 2TB, 4TB e fino a 8TB. Il kit sarà senz’altro gradito dagli utenti di Mac Pro perché permette agli utenti di effettuare personalmente l’upgrade, senza dover obbligatoriamente inviare la macchina ad Apple o ricorrere a centri specializzati. Mentre la nuova opzione per la GPU di MacBook Pro 16″ è già visibile nel negozio online di Apple, il nuovo kit per l’SSD di Mac Pro 2019 dovrebbe risultare disponibile su Apple Store online nelle prossime ore.

