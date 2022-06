Apple, il primo visore previsto con Apple Silicon M2

Il primo visore di Apple potrebbe partire con a bordo il processore M2: lo scrive Mark Gurman sulla sua newsletter Power On per Bloomberg, la stessa in cui ha anticipato anche un aggiornamento per l’HomePod originale e tutta una serie di prodotti della Mela che saranno rilasciati tra autunno e la prima metà del 2023, definendo alcuni dettagli del dispositivo di cui giorni fa si riteneva avviata la fase di definizione del design.

Oltre al Mac e all’iPad Pro, c’è un altro posto in cui mi aspetto che appaia il processore M2: l’auricolare per la Realtà Mista di Apple. Mi è stato detto che gli ultimi prototipi usano questo chip insieme a 16 GB di RAM. Per altro durante la WWDC sono emersi molti indizi riguardo il sistema operativo dell’auricolare, il RealityOS, e sulle sue funzionalità.

D’altronde l’analista Ming-Chi Kuo e il The Information di recente hanno avvalorato tesi simili, sostenendo che i visori per la Realtà Mista e per la Realtà Virtuale di Apple saranno dotati di due processori: da una parte ce ne sarebbe uno con le stesse capacità del chip M1 mentre l’altro sarebbe un processore di fascia bassa progettato per gestire i dati rilevati dai sensori usati dal visore.

Perciò dopo anni che si inseguono voci sull’argomento, forse ci siamo: ci sono prove crescenti che Apple si stia avvicinando al giorno in cui annuncerà finalmente il suo visore per la Realtà Mista. A maggio un utente di Twitter faceva notare come Apple, tramite una società di comodo, abbia registrato il marchio RealityOS, ovvero il nome del sistema operativo per cui all’inizio dell’anno diversi sviluppatori hanno trovato riferimenti all’interno dei registri di caricamento dell’App Store.

Più di recente l’amministratore delegato Tim Cook ha dichiarato al China Daily che «non potrebbe essere più entusiasta delle opportunità» che mettono in campo la Realtà Mista e la Realtà Virtuale, invitando le persone a «restare sintonizzate per vedere cos’ha Apple da offrire» a riguardo.

Il primo visore Apple è atteso tra la fine di quest’anno e la prima metà del 2023. Nel frattempo sembra che Apple stia avanzando i lavori anche sul visore di seconda generazione atteso sotto forma di occhiali smart.