iPad edizione 2022, arriva USB-C su tutti ma poche altre novità

USB-C su tutti gli iPad. È questo il traguardo che si pone Apple per l’anno in corso che dovrebbe essere quello del colpo di reni quasi definitivo su questa tecnologia. Ma gli iPad edizione 2022 non dovrebbero essere troppo diversi da quelli del 2020 e 2021.

Secondo quanto riferisce il giornalista Mark Gurman nella sua newsletter PowerOn dalla quale sono già emersi dettagli su Apple Watch e sui nuovi processore M3, la porta di nuova generazione che abbiamo già visto su diversi prodotti (tra cui anche gli auricolari Beats), è destinata a passare anche sugli iPad di decima generazione.

Questi tablet, lo ricordiamo, sono i prodotti di ingresso nel mondo iPad. Destinati essenzialmente alla didattica e alla casa sono storicamente i più lenti ad adottare le nuove tecnologie. Ad oggi gli iPad di nona generazione non solo hanno una porta Lightning ma anche processori relativamente anziani e compatibilità solo con Apple Pencil 1.

Da quello che si apprende la porta Lightning è destinata a scomparire e in una mossa che abbiamo già visto quest’anno il processore A13 finire sostituito dall’A14. Questo potrebbe non essere sufficiente ad ammodernare in maniera decisiva questo iPad ma si tratterebbe di un buon passo in avanti anche se continuerebbe a mancare il supporto a Stage Manager, la funzione multitasking che è stata presentata con iPadOs 16 alla recente WWDC e che è riservata ai processori M1.

Altre novità di iPad di decima generazione, come scritto nei giorni scorsi, potrebbero essere uno schermo un pochino più grande e la connettività 5G. Niente di straordinario comunque.

Anche gli iPad iPad 11″ Pro e iPad 12,9 Pro non pare siano in vista rivoluzioni. In essi dovrebbe essere collocato, dice sempre Gurman il nuovo processore M2 ma il giornalista non menziona altre novità.

Qualche cosa di più importante potrebbe succedere tra il 2023 e il 2024. In quell’arco di tempo dovrebbe finalmente arrivare l’iPad da 14 o addirittura 15 pollici di cui si parla da molto tempo