Apple vuole sapere se agli utenti piacciono gli occhiali smart

Apple sta conducendo un’indagine tra i suoi dipendenti per valutare l’interesse verso oggetti come gli occhiali smart, questo mentre l’azienda continua lo sviluppo dei suoi Apple Glass, accessorio che un giorno potrebbe sostituire anche il Vision Pro.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg citando un recente studio interno di Apple in merito a prodotti già sul mercato, rilevamento nel quale si chiede il feedback dei dipendenti.

Lo studio in questione sarebbe stato lanciato alla fine di ottobre, e internamente è noto con il nome in codice “Atlas”, da non confondere con un annullato progetto di iPhone che aveva lo stesso nome.

Lo studio è a quanto pare condotto dal team Product Systems Quality dell’azienda, parte della divisione hardware engineering, e per parlare di questa possibilità è prossimamente prevista l’aggiunta di ulteriori gruppi di discussione.

Stando a quanto riferisce Gurman, l’azienda avrebbe inviato una mail internamente chiedendo ai dipendenti del quartier generale di Cupertino di partecipare allo studio.

“Testare e sviluppare prodotti che tutti possono amare, è molto importante per quello che facciamo in Apple”, si legge nella mail; “ecco perché cerchiamo partecipanti che si uniscano a noi in un prossimo studio di ricerca sull’utilizzo degli attuali smart glasses”.

Secondo precedenti indiscrezioni, Apple vorrebbe presentare sui Smart Glasses entro 2027. Non è difficile immaginare un dispositivo in grado di offrire non solo funzionalità AR ma anche di AI, sulla falsariga di quanto promesso da dispositivi (per ora deludenti) quali Humane AI Pin o Rabbit R1. Questo grazie ad Apple Intelligence, sempre ammesso che Apple riesca a integrare Neural Engine e altri chip dedicati nelle stanghette, naselli, ponti o altre parti che compongono gli occhiali smart: ricordiamo che a tutt’oggi neanche sugli Apple Watch è presente un Neural Engine.

In un brevetto scovato nel 2020, Apple evidenziava la possibilità di confrontare due prodotti quando si fa shopping, evidenziando peculiarità dell’uno e dell’altro prodotto, grazie ad occhial smart.

A settembre 2023, Meta e EssilorLuxottica hanno presentato gli smart glassesRay-Ban Meta, occhiali da sole con fotocamera, sistema audio con microfono e funzionalità live streaming.

A maggio di quest’anno è emerso un brevetto di Samsung di occhiali smart con integrate tecnologie che potrebbero essere interessanti per chi soffre di degenerazione maculare, patologia che colpisce la porzione centrale della retina.

