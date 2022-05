Apple informa i vincitori della Swift Challenge di WWDC22

Mancano poco meno di due settimane all’inizio della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC22 di Apple, e nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha annunciato vincitori della sua Swift Student Challenge annuale. Insieme ai premi tradizionali visti negli ultimi anni, Apple include un paio di AirPods Pro come regalo extra.

La challenge di quest’anno è stata fatta su Swift Playgrounds 4. Come negli anni precedenti, il concorso ha spinto studenti di tutto il mondo a dar vita ad un progetto Swift a scelta con l’obiettivo di creare una scena interattiva di tre minuti.

Adesso, ai vincitori Apple sta regalando un abbonamento gratuito di un anno al suo programma per sviluppatori Apple Developer Program, insieme a felpe WWDC22 e un set di spille, come avviene ormai da diversi anni a questa parte.

Quest’anno Apple aggiunge anche un bonus, e che bonus: un paio di auricolari AirPods Pro, così da riconoscere ulteriormente il “duro lavoro” degli studenti, come ricorda anche 9to5mac. L’anno scorso, i premi includevano una felpa con cappuccio e un berretto, oltre a sei divertenti spille WWDC21. I vincitori hanno subito twittato l’esito della gara sui rispettivi canali ufficiali: si tratta di notcnrad, krishnababani, e vedant.

Ricordiamo che Swift Playgrounds è disponibile dal 2016 ed è stata tradotta anche in lingua italiana già nel lontano 2017, con la versione 4 diffusa in anteprima ad alcuni sviluppatori per un test pre-lancio a fine novembre 2021.

Sempre nelle scorse ore Apple ha rafforzato le misure di prevenzione per l’emergenza Covid per gli sviluppatori che parteciperanno all’evento in persona in Apple Park. Ricordiamo che anche questa edizione si svolgerà esclusivamente in digitale, con l’eccezione di un piccolo numero di sviluppatori presenti in Apple Park per la visione del filmato e del nuovo centro sviluppatori nel Campus di Cupertino.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.