Da Harley-Davidson la mountain bike elettrica senza sospensioni

Dopo le moto elettriche, il marchio Serial 1 di Harley-Davidson ha presentato il suo ultimo modello di ebike martedì: prende il nome di Bash/Mtn e viene descritta dalla società come una mountain bike, ma senza sospensioni.

Bash/Mtn, infatti, presenta un telaio e una forcella in alluminio completamente rigidi, senza sospensioni anteriori o posteriori. Inoltre, non presenta ammortizzatori e l’unico assorbimento degli urti di cui è dotato questa bici è il reggisella SR Suntour NCX, che offre fino a 50 mm di corsa.

Harley-Davidson afferma che le caratteristiche mancanti sono in realtà la ragione per acquistare questa Bash/Mtn:

Nessuna sospensione esigente da sintonizzare, nessuna trasmissione schizzinosa da regolare – solo due ruote per fornire la connessione più diretta tra te e il sentiero

Se si supera l’assenza degli ammortizzatori, Bash/Mtn sembra una e-bike comunque soddisfacente. Come ricorda anche Engadget, è dotata di una batteria rimovibile da 529 Wh che l’azienda afferma essere in grado fornite tra 50 e 140 chilometri di autonomia, a seconda del terreno e della modalità di guida. Ci vogliono poco meno di cinque ore per caricare la batteria a pieno, anche se è possibile ottenere fino al 75% dopo circa due ore e mezza. Come e-bike di classe 1, la Bash/Mtn smetterà di fornire assistenza una velocità di 30 km all’ora. Completano il pacchetto i freni a disco idraulici TRP e pneumatici tubeless-ready da 27,5 pollici di Michelin.

Certo, il costo non è tra i più bassi: a 3.999 dollari, circa 3.770 €, la Bash/Mtn non è tra i modelli di bici elettriche alla portata di tutti. Harley-Davidson prevede di produrre solo 1.050 unità di questa mountain bike, con 525 unità in vendita negli Stati Uniti. Se volete spendere meno, il consiglio è quello di dare uno sguardo alle migliori e-bike che potete acquistare al momento su Amazon.

