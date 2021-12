iPhone 14 avrà una fotocamera da 48 MP per Ming Chi Kuo

Spesso le anticipazioni di Ming Chi Kuo arrivano con grande anticipo rispetto alla data di presentazione di Apple: questo potrebbe risultare vero anche per la fotocamera da 48 megapixel indicata in arrivo su iPhone 14 versione top, un dettaglio importante nelle specifiche tecniche di questo terminale che Ming Chi Kuo ha previsto fin dal mese di aprile di quest’anno. Naturalmente per sapere con certezza se la previsione sia corretta o meno dovremo attendere fino al mese di settembre del 2022.

Il report dell’analista è incentrato sulla catena di fornitura di Apple: prima con l’adozione della fotocamera Sony da 48 MP in iPhone 14 e poi con l’arrivo delle lenti periscopiche in iPhone 15 del 2023, aumenterà la quota di mercato di Largan Precision, una società che fornisce a Cupertino i moduli fotocamera con lenti.

Già in aprile Kuo spiegava che grazie alla fotocamera da 48 MP iPhone 14 in versione top sarà in grado di registrare filmati in risoluzione 8K, contro l’attuale risoluzione 4K. Nello stesso report veniva anche indicata la possibilità di questo modulo di realizzare immagini sia da 48 MP che da 12 megapixel, fondendo 4 pixel fisici per usarli come un solo pixel più grande per catturare più luce negli scatti al buio.

Il dettaglio più interessante è che, sempre secondo Ming Chi Kuo, questa fotocamera da 48 MP di iPhone 14 top permetterà anche di registrare video adatti per la visione con il primo visore Apple per realtà aumentata e realtà mista, atteso entro la fine del 2022, come segnala MacRumors. Secondo alcuni il visore potrebbe essere svelato già alla WWDC 2022 della prossima estate per essere invece commercializzato più avanti, entro fine anno per dare tempo agli sviluppatori di creare app, software e esperienze dedicate al visore.

Guardando invece ancora più avanti nel futuro di iPhone Kuo indica l’arrivo delle lenti periscopiche in iPhone 15 del 2023. Con una struttura di ottiche e lenti che si sviluppa in orizzontale è possibile aumentare sensibilmente la potenza dello zoom, il tutto contenendo lo spessore delle componenti per farlo rientrare nello spessore dello smartphone. Tra i primissimi smartphone a impiegare questa soluzione ricordiamo Huawei P40 Pro+ dotato di zoom ottico 10x, decisamente oltre il3x degli iPhone 13 Pro.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max. infine anche di iPhone 13 da questa pagina. Tutte le novità di iOS 15 sono in questo approfondimento.