iPhone SE 2022 secondo Ming Chi Kuo

Nei suoi ultimi report l’analista Ming Chi Kuo anticipa la gamma smartphone di Apple del prossimo anno: degli iPhone 14 abbiamo già riferito in questo articolo, ma all’appello rientra anche iPhone SE 2022 descritto come il modello di «iPhone 5G più economico di sempre».

La mossa ha senso sotto ogni punto di vista: la diffusione delle reti cellulari 5G prosegue in tutto il mondo mentre, sempre per il prossimo anno, sembra che Apple non includerà più una versione mini di iPhone nella sua gamma principale.

Ricordiamo infatti che già pochi mesi dopo il lancio per iPhone 12 mini sono state segnalate vendite inferiori alle aspettative di Cupertino, secondo alcuni una conseguenza della concorrenza di iPhone 12 e anche di iPhone SE. Negli scorsi giorni un report ha segnalato che Apple avrebbe già interrotto la produzione di iPhone 12 mini anche se le vendite proeguono senza intoppi, per il momento, grazie alle ingenti scorte accumulate finora.

Ricordiamo che quest’ultimo è tuttora l’iPhone più economico a listino ma, essendo stato lanciato in aprile, non è dotato di connettività 5G, approdata invece per la prima volta sugli iPhone 12. Stando alle indicazioni dell’analista iPhone SE 2022 5G dovrebbe quindi costare molto meno dei 699 dollari richiesti attualmente in USA per iPhone 12 mini.

L’identikit fornito da Ming Chi Kuo anticipa iPhone 2022 5G con design sostanzialmente identico a quello attuale, che a sua volta si rifà allo stile di iPhone 8, mentre all’interno arriverà senz’altro un processore più recente e potente, come segnala MacRumors. È presto per fare previsioni ma potrebbe addirittura essere lo stesso Apple A15 che quest’anno debutterà sugli iPhone 13 o altrimenti il processore A14 della gamma iPhone 12. Per il momento però l’analista non offre indicazioni sul presunto iPhone SE Plus che ogni tanto emerge nelle anticipazioni a finora non si è mai manifestato.

Tutto quello che sappiamo finora della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.