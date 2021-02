Apple investirà 3,6 miliardi di dollari in Kia Motors?

Indiscrezioni riferiscono che Apple ha intenzione di investire 3,6 miliardi di dollari in Kia Motors come parte della prevista partnership per la produzione tra le due aziende. A riferirlo è il sito coreano DongA Ilbo (via Bloomberg). La sola voce ha permesso alle azioni di Kia Motors Corp. di fare un balzo e conferma le indiscrezioni secondo le quali Apple ha un piano per avviare la produzione della Apple Car nelle strutture Kia in Georgia (Stati Uniti),

Le voci che arrivano dalla Corea del Sud riferiscono che l’accordo tra le due aziende dovrebbe essere siglato il 17 febbraio, con l’obiettivo di avviare la produzione dei veicoli della Mela dal 2014, con un target iniziale di 100.000 auto l’anno.

A metà gennaio di quest’anno, è circolata una voce secondo la quale Hyundai ha intenzione di coinvolgere nella produzione di Apple Car il suo brand Kia nel quadro di un accordo interno che prevede la produzione di alcuni veicoli negli Stati Uniti e lasciando immaiginare che il futuro veicolo elettrico di Cupertino potrebbe essere realizzato nella fabbrica di Kia Motors (società affiliata di Hyundai Motor Group) che si trova in Georgia.

Pochi giorni addietro si è parlato di un accordo con Hyundai per l’uso della piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), piattaforma recentemente presentata che avrebbe suscitato l’interesse di Apple,e persino di “una versione beta” della vettura di Apple, prevista già dal prossimo anno.

Reuters ha in precedenza riferito che la produzione di Apple Car potrebbe essere avviata nel 2024, indicando tra le peculiarità del veicolo un rivoluzionario sistema di batterie, in grado di ridurre “radicalmente” il costo di produzione e aumentare l’autonomia del veicolo, un design “monocell” che permetterebbe di liberare spazio all’interno del pacco batteria, aumentando notevolmente la possibile autonomia del veicolo.

