Microsoft Surface Pro 8 atteso con specifiche hardware top

Il 22 settembre è fissato l’evento di Microsoft e potrebbe includere un consistente aggiornamento hardware del modello Surface Pro 8, forse il più importante da diversi anni a questa parte.

L’utente di Twitter Shadow_Leak, che in passato ha condiviso in anticipo altre informazioni del settore che si sono poi rivelate esatte, ha infatti recentemente condiviso una immagine pubblicitaria per il lancio di Surface Pro 8 nel mercato asiatico nella quale sono contenuti alcuni dettagli relativi alle specifiche tecniche del computer che mettono in evidenza il notevole salto di qualità in arrivo.

Nella descrizione del tweet il leaker ha tradotto per i suoi lettori il contenuto dell’immagine, elencandone le caratteristiche principali: tra queste spicca il processore Intel di undicesima generazione, che alimenterà uno schermo da 13 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e due porte Thunderbolt, senza tralasciare il fatto che, come già accade con Surface Laptop 4, l’unità di archiviazione SSD di questo Surface Pro 8 parrebbe essere facilmente sostituibile, cosa non da poco per una categoria di dispositivi che negli anni sono diventati sempre più difficili da potenziare e riparare dal punto di vista del consumatore.

L’immagine fa ben notare inoltre che lo schermo avrà delle cornici molto più sottili rispetto al suo predecessore, perciò nonostante l’ampia superficie dovrebbe mantenere dimensioni piuttosto contenute, a vantaggio di chi lo sceglierà per lavorare principalmente in mobilità. Se le specifiche anticipate saranno confermate, la macchina sarà probabilmente apprezzata anche dai creativi che, grazie alla disponibilità delle due porte Thunderbolt, potranno collegare facilmente una GPU esterna o altre periferiche ad alta velocità senza aver bisogno di utilizzare hub o altri accessori esterni.

L’attesa per l’evento di Microsoft quindi cresce anche a fronte del fatto che oltre a questo dispositivo l’azienda dovrebbe presentare il Surface Duo 2 al fianco di possibili aggiornamenti per Surface Book, Surface Go e anche Surface Pro X. Certo è che con queste specifiche, Surface Pro 8 potrebbe rappresentare l’attrazione principale: non bisogna inoltre dimenticare che questa gamma fino ad oggi è stata sì una delle più durature, ma anche tra le più conservatrici, con poche modifiche tra una generazione e l’altra.

L’ultimo modello risale infatti al 2019 e presenta ancora una presa USB-A: il passaggio a USB-C potrebbe rivelarsi una buona scelta specialmente per far sì che possa competere con gli altri tablet con tastiera removibile e i computer portatili due-in-uno in arrivo sul mercato.