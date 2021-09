iOS 15, iPadOS 15, Watch OS 8 e tvOS 15 arrivano il 20 Settembre

Immaginatevi milioni di iPhone, iPad, Apple Watch che scaricano tutti insieme i 4-5 Gigabyte ciascuno per portare le novità di Apple sul proprio dispositivo il giorno uno: c’è da temere un colllasso della reta internet mondiale!

Apple ha deciso quest’anno di far scaricare tutti insieme tutte le novità per i suoi dispositivi e l’ora X saranno le 19 del 20 Settembre 2021.

Non è stata invece annunciata la data di rilascio ufficiale di macOS 12 macOS Monterey: probabilmente sarà presentato successivamente o in concomitanza della disponibilità di nuovi Mac con CPU Apple Silicon.

iOS 15

Ma chi potrà scaricare cosa? Ecco l’elenco degli iPhone che potranno dotarsi di iOS 15

iPhone 6s e 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

Su questa pagina vi parliamo di tutte le novità di iOS 15 e iPadOS 15

iPadOS 15

Ecco l’elenco degli iPad che potranno montare iPadOS 15

iPad di quinta/sesta/settima/ottava generazione

iPad Air di seconda/terza/quarta generazione

iPad mini di quarta/quinta generazione

iPad Pro da 9,7 pollici di prima/seconda generazione

iPad Pro da 12,9 pollici di prima/seconda/terza/quarta generazione

iPad Pro da 10,5 pollici e da 11 pollici

iPad Pro M1 da 11 pollici e da 12,9 pollici

WatchOS 8

Ecco l’elenco degli Apple Watch che potranno montare WatchOS 8

Apple Watch Serie 3

Apple Watch Serie 4

Apple Watch Serie 5

Apple Watch SE

Apple Watch Serie 6

Su questa pagina vi parliamo di tutte le novità di WatchOS 8

macOS 12 Monterey

Infine i Mac che potranno montare macOS 12 Monterey quando sarà rilasciato.

Mac Pro fine 2013 e seguenti

Mac mini fine 2014 e seguenti

MacBook Air‌ inizio 2015 e seguenti

MacBook Pro inizio 2015 e seguenti

iMac‌ Fine 2015 e seguenti

MacBook inizio 2016 e seguenti

iMac‌ Pro 2017 e seguenti

Su questa pagina vi parliamo di tutte le novità di macOS 12 Monterey

tvOS 15

l’aggiornamento per Apple TV porterà piccole importanti novità tra cui Siri in Italiano su Apple TV. Ne parliamo in esteso su questa pagina.

Qui sotto trovate i modelli che si potranno aggiornare: