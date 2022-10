Apple Store spento, Tim Cook ammicca. Stanno per arrivare i nuovi iPad

Diventa sempre più probabile che a breve appaiano nell’offerta di Apple i nuovi iPad. Da qualche minuto infatti il sito vendita on line di Apple non risulta raggiungibile e questo sia nella sua versione per computer che attraverso l’app. È il classico segnale di qualche cosa che si muove nei magazzini Apple, il momento in cui i dipendenti Apple aggiornano i sistemi, inserendo le opzioni di magazzino e preparandosi a mettere in vendita i nuovi prodotti per il preordini nel caso specifico dovrebbe trattarsi degli iPad Pro e forse anche dell’iPad di decima generazione.

Ricordiamo che secondo tutte le informazioni gli iPad Pro avranno poche differenze rispetto ai modelli attuali. In pratica unicamente il processore M2. Tutto il resto, dal fattore di forma alle funzioni, dovrebbe restare uguale.

Potrebbe però debuttare anche il nuovo iPad di fascia entry level. In questo caso le novità dovrebbero essere parecchie, dalla forma (simile a quella di iPad Air) al processore (A14) per finire con l’abbandono di Touch ID sul fronte a favore della versione con Touch ID nel tasto laterale. Secondo alcuni rumor potrebbe anche avere una videocamera sul lato lungo, quindi per FaceId in versione “landscape”

ll lancio nel corso della giornata di oggi dei nuovi iPad Pro era stata annunciata durante la notte da un Tweet di Mark Gurman, popolare e solitamente affidabile giornalista di Bloomberg.

La possibilità che gli iPad possano arrivare oggi era stata ipotizzata per il fatto che il lancio di iPadOs dovrebbe avvenire ad inizio della prossima settimana. Il nuovo sistema operativo accompagna il lancio di nuovo hardware, come successo con la presentazione degli iPhone che hanno debuttato venerdì 9 settembre preceduti il lunedì precedente dall’introduzione di iOs 16.

Altro elemento è la presentazione dei risultati dei risultati fiscali di Apple del quarto trimestre fisale, che avverrà il 27 ottobre; i nuovi prodotti non seguono mai il lancio di nuovo hardware ma lo precedono.

Nel corso degli ultimi minuti anche Tim Cook con un Tweet ammicca alle nuove macchine. “Take Note – scrive cook – the possibilities are endless”. Prendete nota, le potenzialità sono infinite. Un riferimento che appare piuttosto chiaro a qualche cosa che sta per accadere e che riguarda, appunto, il mondo iPad e alla sua flessibilità.