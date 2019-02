Apple lancia in Australia una tripla promozione iPhone mai vista

Raramente abbiamo visto sconti e promozioni su iPhone, ma con la generazione attuale, e le vendite meno brillanti del solito, Cupertino ha dato il via a diverse iniziative e campagne per sostenere le vendite di iPhone 2018: l’ultima in ordine di tempo è addirittura una tripla promozione iPhone in Australia.

Infatti oltre alla permuta con il ritiro del vecchio modello per ottenere uno sconto su iPhone XR e iPhone XS, disponibile praticamente ovunque, Italia inclusa, in Australia ora è disponibile anche il pagamento in rate Tasso Zero fino a 2 anni e, per chi compra iPhone, anche un rimborso di 50 dollari australiani.

Il finanziamento Tasso Zero sembra disponibile non solo per iPhone ma per tutti i prodotti Apple. È possibile pagare con tasso zero in base al totale della spesa: fino a 6 mesi per acquisti compresi tra 150-299 dollari, oppure a un anno per acquisti superiori a 300 dollari. Per ottenere il finanziamento tasso zero a due anni occorre una spesa superiore ai 1.000 dollari australiani. A questa opzione Apple aggiunge un credito di 50 dollari australiani per chi compra iPhone. Nelle note Cupertino precisa che il rimborso vale per tutti gli acquisti di iPhone, come rileva 9to5Mac, così sembra che questa promozione possa essere abbinata allo sconto con permuta del vecchio iPhone.

La tripla promozione iPhone di Apple in Australia è indicata in scadenza il 4 marzo ma, tenendo presente che finora le promozioni in corso sono già state estese, è probabile che anche questa iniziativa venga rinnovata ulteriormente. Naturalmente tasso zero e rimborso sono promozioni che Apple propone in accordo con banche e istituti di credito locali: per il momento non è dato sapere se verranno estesi in altre nazioni e in Italia.