Nuovi rumor: iPad Air con Touch ID sotto il display, MacBook 12″ con ARM e altro ancora da Apple

Un “leaker” anonimo che su Twitter vanta una discreta accuratezza nelle precedenti “previsioni”, riferisce dettagli su presunti prodotti Apple che sarebbero in fase di sviluppo.

Su alcuni di questi presunti prodotti sono già circolate voci nelle settimane e nei mesi precedenti; altre invece sono nuove: si parla di un iPad Air con Touch ID sotto lo schermo, di un MacBook da 12″ con processore basato su architettura ARM e di un controller da gioco creato direttamente da Apple, prodotti che dovrebbero arrivare nel 2021.

Il “leaker” in questione è lo stesso che il 12 marzo ha fatto circolare l’indiscrezione dell’arrivo delle AirPods X, rumor che è stato “corroborato” da un diverso leaker, Jon Prosser, il 7 aprile (e di nuovo ieri con nuovi rumor).

Il leaker che si fa chiamare L0vetodream conferma le precedenti indiscrezioni, affermando che Apple presenterà una terza generazione di AirPods, una versione rinnovata del MacBook Pro da 13″, nuovi iMac, un iPad “low cost” con chip A12 Bionic, una versione più piccola di HomePod, una nuova Apple TV, una piccola base di ricarica wireless (per singolo dispositivo), quattro iPhone 12 con: chip A14, supporto 5G, base di ricarica per singolo dispositivo, notch più piccolo, refresh rate ProMotion fino a ProMotion e nuova colorazione Navy Blue.

in my drema 2020 iPhone internal code is D79/D52/D53G/D53P/D54P D79 is iPhone9 everybody knows D52 have 5.4-inch screen (from BOE)single camera A14 cpu and face id with smaller notch — 有没有搞措 (@L0vetodream) March 19, 2020

«Tutti e quattro gli iPhone 12 supportano le reti 5G, la baseband arriva da Qualcomm e avremo un nuovo colore “Navy blue”», si legge nel tweet dell’acount @L0vetodream. Lo stesso account nei giorni passati ha riferito di presunti ritardi per alcuni dispositivi e componenti, in pratica iMac e SoC A14.

Nei giorni passati lo stesso account ha riferito indiscrezioni che poi si sono rivelate esatte per quanto riguarda il nuovo iPhone SE, spiegando che sarebbe arrivato nella seconda settimana di aprile e in tre varianti per quanto riguarda la capacità di storage. Anche il precedente rumor relativo all’iPad Pro, secondo il quale il tablet sarebbe arrivato nella terza settimana di marzo, si è rivelato esatto.