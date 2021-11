MacBook OLED posticipato, nessun segno di micro LED

Il primo MacBook OLED è stato posticipato, stando a un rapporto dalla catena di approvvigionamento, secondo cui Apple stava originariamente pianificando di portare tale tecnologia sui MacBook nel 2025, un anno dopo la presunta introduzione negli iPad. Tuttavia, la tecnologia di visualizzazione risulta più complicata in un laptop e questo starebbe causando problemi, secondo il rapporto, poiché Apple faticherebbe a contenere i costi.

Apple sta lentamente passando attraverso quattro tipi di tecnologia di visualizzazione per i suoi prodotti: LCD IPS con retroilluminazione convenzionale, ancora utilizzato nei vecchi Mac e negli iPhone più economici, LCD IPS con retroilluminazione mini LED nel modello top di iPad Pro e recentemente sui nuovi MacBook Pro 2021 da poco introdotti. Ancora, OLED adottato per la prima volta in Apple Watch, oltre che su iPhone a partire da iPhone X, e infine il futuro Micro LED che come con OLED, è probabile che arrivi prima su Apple Watch, poi su iPhone, iPad e Mac, in quest’ordine.

Secondo quanto riferito, il primo MacBook con OLED sarebbe in ritardo. Lo riferisce The Elect.

Apple ha avviato colloqui con i suoi fornitori di pannelli sudcoreani sull’applicazione di pannelli OLED alla sua linea MacBook. Il produttore di iPhone ha inizialmente pianificato di lanciare il suo primo MacBook con un pannello OLED nel 2025, ma è probabile che questo piano venga posticipato. Apple ha discusso anche l’applicazione dei pannelli OLED alla sua linea di iPad con le aziende sudcoreane. I tablet con pannelli OLED dovrebbero essere lanciati alla fine del 2023 o nel 2024.

Il più grande ostacolo per Cupertino nell’adottare gli OLED per i Macbook sarebbe il costo. Questo anche perché attualmente starebbe tentando di applicare una struttura in tandem a due stack sul pannello, che dovrebbe acquistare da Samsung e LG.

La struttura sovrappone due strati di emissione rosso, verde e blu, che raddoppiano la luminanza e prolungano la durata del pannello. Richiede anche la tecnologia TFT (thin-film transistor) che funga da interruttori per i pixel. Questa tecnologia è considerata necessaria in quanto tablet e PC hanno una vita più lunga rispetto agli smartphone.

Gli attuali pannelli OLED negli smartphone hanno una struttura a pila singola in cui c’è un solo strato di emissione di rosso, verde e blu. Raddoppiare lo strato di emissione raddoppia i costi dei materiali. Il TFT dovrà anche supportare il movimento rapido degli elettroni. Ciò significa che verrà applicato l’ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO), ma questa tecnologia richiede da 15 a 16 maschere durante la produzione, il che aumenta ulteriormente i costi.

Va notato che tutti questi rapporti sono altamente speculativi, poiché è troppo presto per i fornitori avere informazioni definitive al riguardo.