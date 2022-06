Bowers & Wilkins PX7 S2 migliorano il primo modello

È tempo di rinnovi per Bowers & Wilkins, che ha presentato la nuovissima versione delle sue cuffie over ear di riferimento, che prendono il nome di PX7 S2 e, naturalmente, seguono il precedente modello PX7, che macitynet ha recensito in questo articolo.

Dopo gli altoparlanti e le soundbar connesse, il produttore audio inglese sta adesso lanciando le sue nuove cuffie della linea PX. L’ultime arrivate sono le PX7 S2, certamente un prodotto di spicco di Bowers & Wilkins nel segmento delle cuffie Bluetooth a riduzione attiva del rumore. Seguono di circa due anni il lancio del primo modello PX7, avvenuto nel 2020. Leggendo la scheda tecnica, il nuovo arrivato si posiziona semplicemente come una versione raffinata e migliorata della prima versione.

Nessun eccessivo zelo nel design, le cuffie PX7 S2 assumono approssimativamente lo stesso aspetto del precedente modello con lievi cambiamenti nelle dimensioni, sinonimo secondo B&W di un guadagno sia nel comfort che nell’isolamento, consentendo al contempo migliori prestazioni sonore.

La PX7 S2 ha un peso dichiarato di 307 grammi, rispetto ai 310 grammi del suo predecessore. A parte il peso, le cuffie mantengono la stessa finitura e il design over-ear, così come la fascia non pieghevole. Ancora, la periferica mantiene i suoi connettori ricchi e i pulsanti completi che gli consentono di risultare particolarmente versatile.

Da un lato la connessione tramite Bluetooth con supporto per il codec Adaptive aptX, tra gli altri, dall’altro porta USB-C e ingresso mini-jack da 3,5 mm. Anche l’autonomia promessa non si è mossa dal dato precedente, con 30 ore dichiarate, così come le funzioni offerte simili alla precedente, come la riduzione attiva del rumore, modalità trasparenza e funzioni del vivavoce, che rimangono integrate.

Detto questo, Bowers & Wilkins, certamente consapevoli delle debolezze del PX7 su quest’ultimo punto, ha annunciato di aver riposizionato e riorientato i microfoni integrati. Questo cambiamento avrà anche un impatto sulle prestazioni della riduzione attiva del rumore, che si spera quindi sia ancora più efficace. Infine, il modello PX7 S2 è stato progettato anche per risolvere o ridurre i difetti sonori del suo predecessore, soprattutto con bassi più marcati.

La PX7 S2 arriva sul mercato in tre diverse finiture: blu/oro, nero e grigio chiaro. Il prezzo di lancio è stato rivisto al rialzo: PX S2 sono introdotte a 429 euro, rispetto ai 399 euro richiesti al momento del lancio del primo modello PX7.

