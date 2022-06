Consumatori EU accusano Google per iscrizione ingannevole

Alcuni gruppi di difesa dei consumatori in Europa hanno presentato denunce contro Google per aver utilizzato “design ingannevole, linguaggio poco chiaro e scelte fuorvianti” nel suo processo di iscrizione, in riferimento alle pratiche della società per la registrazione dell’account Google dell’utente.

Contrariamente a quanto affermato da Google sulla protezione della privacy dei consumatori, decine di milioni di europei sarebbero stati tratti in inganno durante il procedimento di registrazione account Google con riferimento alla privacy. Le regole europee sul GDPR dovrebbero rendere facile scegliere le impostazioni che proteggono la privacy, ma Google viola tale principio quando crei un account, afferma il rapporto delle organizzazioni istanti.

Ancora, si sottolinea che avere un account Google è obbligatorio per gli utenti Android se si vogliono ottenere app da Google Play. Il problema sta proprio nella fase di iscrizione e registrazione dell’account, perché Google farebbe sì che gli utenti attivino con un solo pulsante tutte le impostazioni dell’account che alimentano le attività di “sorveglianza” di Google. Big G non offre ai consumatori la possibilità di disattivare tutte le impostazioni in un clic.

Se si vogliono scegliere opzioni più rispettose per la privacy occorre usare la personalizzazione manuale attraverso “cinque passaggi con nove clic” passando per menu con informazioni poco chiare, non complete e fuorvianti, aggiunge il rapporto.

Il gruppo BEUC ha riferito che le pratiche di Google per la registrazione dell’account non sono cambiate da quando ha presentato per la prima volta la sua denuncia, nonostante Google affermi di essersi conformata in tal senso:

Abbiamo bisogno di un’azione rapida da parte delle autorità perché avere uno dei maggiori attori che ignora il GDPR è inaccettabile

Google ha già affrontato l’ira dell’UE, ricevendo una multa di 5 miliardi di dollari nel 2018 per le sue pratiche di scelta di app e browser. Negli scorsi giorni Google ha rilevato uno spyaware che prende di mira sia iPhone che terminali Android: grazie agli aggiornamenti di sicurezza di Apple gli utenti iPhone possono dormire sonni tranquilli.

