Apple contesta il logo della mela sulla bottiglia dell’acqua

Apple non ha mai esitato ad entrare in azione per difendere il proprio logo: questa volta la multinazionale di Cupertino si oppone all’utilizzo di un logo raffigurante una mela proposto dalla società Georgette LLC di Houston in Texas che dovrebbe essere impiegato sulle bottiglie dell’acqua.

Il logo in questione rappresenta in modo stilizzato una mela integra e completa, quindi senza la parte mancante del morso che contraddistingue da sempre il logo Apple. Nel logo a cui Apple si oppone è presente anche la scritta “I AM Arcus” al centro.

Nel reclamo presentato da Cupertino presso il Trademark Trial and Appeal Board, la commissione di ricorso del Patent and Trademark Office statunitense, i legali di Apple rilevano anche la somiglianza della foglia stilizzata e staccata dalla mela, anche qui rappresentata con orientamento verso destra.

Nel documento presentato da Cupertino vengono mostrati il logo della Mela per la bottiglia dell’acqua di Georgette LLC, il logo Apple e infine anche una immagine che sovrappone i due, come segnala AppleInsider, per dimostrare anche visivamente la notevole somiglianza, immagini che riportiamo in questo articolo.

Il documento di reclamo rileva che «Alla luce della fama dei Marchi Apple è probabile che i consumatori che incontrano il Marchio del Richiedente credano che i Prodotti del Richiedente offerti con il Marchio del Richiedente siano associati o approvati, sostenuti o forniti da Apple».

Sempre nel reclamo vengono anche mostrati alcuni gadget proposti da Apple nel proprio store di Cupertino, bottiglie e tazze con il logo della Mela che precedono di anni l’impiego sulle bottiglie come proposto da Georgette LLC. La somiglianza è fuori discussione: non sorprende che Apple si opponga alla registrazione di questo marchio.

Per la storia del logo Apple rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.