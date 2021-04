DJI Mavic Air 2S: primo video , immagini e cambio nome

DJI non ha ancora annunciato il suo prossimo drone della linea Air, eppure sono apparsi in rete video e foto chiari ed esplicativi. Non sarà un Mavic Air 3, bensì un 2S. Perderà anche il prefisso Mavic, perché il drone dovrebbe chiamarsi Air 2S.

In una serie di immagini pubblicate da TechnikNews e Roland Quandt di WinFuture viene mostrato il drone in tutto il suo splendore. Le foto arrivano dopo che il drone è stato elencato in una registrazione presso la FCC statunitense il mese scorso, suggerendo che un lancio non può essere lontano. Il nuovo DJI Air 2S dovrebbe essere una versione aggiornata del Mavic Air 2 dello scorso anno, con una fotocamera migliorata e compatibilità con i nuovi accessori DJI, come i suoi occhiali V2 e il controller di movimento.

Camera Air 2S

Quanto al sensore della fotocamera, i nuovi render, così come il teaser trailer condiviso all’inizio della settimana dall’affidabile leaker OsitaLV, mostrano un sensore da 1 pollice e 20 megapixel. Sebbene sia una risoluzione inferiore rispetto al sensore da 1/2 pollice da 48 megapixel che si trova nel Mavic Air 2, le sue dimensioni fisiche maggiori dovrebbero avere grandi vantaggi in termini di prestazioni, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore ha specifiche simili a quelle apprezzate sul Mavic 2 Pro, che offriva un’eccellente qualità dell’immagine.

Se i rapporti di DroneDJ sono accurati, DJI Air 2S dovrebbe funzionare anche con i nuovi occhiali V2 e il controller di movimento che DJI ha rilasciato insieme al suo drone FPV il mese scorso. La compatibilità con gli occhiali consentirebbe di pilotare il drone da una prospettiva in prima persona, oltre al normale volo utilizzando l’app. Non ci si aspetta che Air 2S sia in grado di eseguire lo stesso tipo di volo acrobatico del DJI FPV, ma gli occhiali dovrebbero comunque fornire un’esperienza di volo più coinvolgente.

Altre modifiche minori includono la perdita del marchio “Mavic” nel nome e un aggiornamento alla versione 4 dello standard ActiveTrack di DJI, come notato da TechnikNews: la tecnologia dovrebbe migliorare il tracciamento di soggetti durante le riprese.

Sembra anche esserci il supporto per il nuovo standard OcuSync 3.0 a bassa latenza di DJI e, sebbene la batteria abbia la stessa capacità di 3.500 mAh, l’Air 2S sembra essere leggermente più pesante del Mavic Air 2 di 30 grammi, dunque potrebbe avere un’autonomia di volo leggermente inferiore, o uguale, grazie a migliorie software.

