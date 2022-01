Apple Mappe, le Web Snapshots in versione beta

Maps Web Snapshots è uno strumento di Apple dedicato agli sviluppatori che consente di condividere punti di interesse e dettagli quali le sedi di attività commerciali, confini geografici e percorsi, indicando semplicemente un URL. Gli Snapshots – spiega Apple – funzionano bene quando si vuole usare una mappa al posto di una immagine statica in un sito, all’interno di un messaggio di posta elettronica o altre situazioni simili quando JavaScript non è disponibile.

Dal punto di vista dello sviluppatore, il sistema è di semplice uso, richiede informazioni base sull’account e l’indicazione dell’indirizzo da visualizzare. È possibile personalizzare l visualizzazione offerta in vari modi (satellitare, Trasporti, Explorer, In auto) mostrando colori in modalità chiara o scura (qui i dettagli).

Il tool di Apple richiede l’accesso con un account sviluppatore e un ID Maps e il programma per sviluppatori offre un limite di 25.000 snapshot gratuiti al giorno; per evitare problemi, Apple suggerisce di incorporare l’immagine renderizzata anziché servire il link che consente di ritrovare l’immagine nel momento della visualizzazione.

Apple spiega ancora che il migliore modo per acquisire familiarità con Maps Web Snapshot è passare per Snapshots Studio. Da qui è possiible visualizare l’anteprima di uno snapshot, selezionare i punti di interesse desiderati, l’immagine e la lingua da utilizzare per visualizzare le informazioni.