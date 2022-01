Realme svela GT 2 Pro in Cina, atteso presto in Europa

Finalmente svelato in Cina il nuovo smartphone flagship realme GT 2 Pro, presto disponibile anche in Europa. Arriverà in tre varianti di storage, rispettivamente memoria RAM 8GB + 128GB di archiviazione, 12GB + 256GB e 12GB + 512GB. Ecco caratteristiche e foto ufficiali.

Per la serie realme GT 2, il costruttore ha collaborato nuovamente con il designer Naoto Fukasawa per creare il primo smartphone con design a biopolimeri. Sarà proposto in 4 varianti di colori, Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue, e riduce l’impronta ecologica del 35,5% come certificato da ISCC e TCO di Sabic. Inoltre, il materiale riciclabile e l’inchiostro a base di soia utilizzato nella confezione hanno ottenuto anche le certificazioni TCO e Soy-based Ink.

Lo schermo di realme GT 2 Pro ha ricevuto la certificazione DisplayMate A+ e HDR10+. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione UHD 2K fino a 525 PPI, protetto Corning Gorilla Class Victus. Inoltre, si tratta di un display a 10bit con 1,07 miliardi di colori, un valore di riconoscimento dei colori (JNCD) di 0,5, un rapporto di contrasto fino a 5.000.000:1 e certificazioni HDR10 + e Displaymate A+. Gode anche di tecnologia LPTO 2.0, supportando una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120Hz.

realme GT 2 Pro avrà al suo interno Snapdragon 8 Gen 1 con la tecnologia di processo avanzata a 4nm e la prima architettura ARM v9 al mondo. Il terminale è progettato con una grande camera di dissipazione di calore con una misura totale di 36761 mm² per un massimo di 3 gradi Celsius di raffreddamento.

Quanto al reparto fotocamere, realme GT 2 Pro è dotato di un set a tripla fotocamera, con il primo obiettivo grandangolare a 150° al mondo e un micro-obiettivo a 40x. La fotocamera primaria da 50MP è basata sull’apprezzato sensore Sony IMX766 con tutte le funzioni PDAF e OIS omnidirezionali.

In termini di autonomia il telefono è abilitato alla ricarica veloce a 65W Superdart Charge, in grado di ricaricare velocemente la batteria da 5.000mAh. Ancora, tra le altre caratteristiche tecniche presenta un sistema Antenna Matrix, altoparlanti Dolby Atmos Dual Stereo e ha preinstallato la nuova interfaccia realme UI 3.0 basata su Android 12.

realme GT 2

Al suo fianco arriverà anche realme GT 2, con lo stesso equipaggiamento di realme GT Pro, incluso il design, la batteria, realme UI 3.0 e la RAM. Cambia il display, un E4 AMOLED a 120Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888 5G e il Vapor Cooling Plus in acciaio inossidabile. realme GT 2 coordina anche la modalità GT 3.0, offrendo la stessa esperienza di prestazioni del GT 2 Pro.

realme GT 2 series debutterà in Europa molto presto, anche se ancora non sono stati diffusi né la data di lancio, né il prezzo.

