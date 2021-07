Apple Music, giovedì 22 luglio livestreaming per nuovo album Kanye West

Apple Music ospiterà un evento in livestreaming a livello globale per la presentazione di “Donda”, album del rapper Kanye West.

Def Jam Recordings ha annunciato un tweet che West presenterà in anteprima l’album di cui si parla da tempo, più volte annunciato e rimandato. La data in questione era indicata, tra le altre cose, in una pubblicità delle cuffie Beats by Dre, trasmessa negli USA durante una gara delle finali NBA e con protagonista Sha’Carri Richardson, detentrice di vari record mondiali. Sul web sono altre volte comparsi video con protagonista in studio Kanye West, mascherato come alla Paris Fashion Week, in compagnia del collega Tyler The Creator.

Apple ha già ospitato altri eventi in livestreaming di questo tipo in passato, incluso il concerto live del gruppo musicale indie britannico “The 1975” nel 2016, trasmesso con la collaborazione della radio Beats 1 di Apple. Di recente (a febbraio di quest’anno) è stato sfruttato il servizio Apple TV+ per la premiere live del documentario “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”.

