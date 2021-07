Prossimamente su Apple Arcade Tetris e Monster Hunter

Apple Arcade, dopo un periodo di magra, sembra aver ripreso il giusto ritmo e sta ampliando la sua selezione di giochi, ricorrendo ancora una volta ad un mix di originali e classici consolidati. Il servizio all-you-can-play aggiungerà “presto” Tetris Beat, un arcade originale di N3twork, e Monster Hunter Stories.

Il primo non ha certo bisogno di presentazioni. Anche se si tratta di un titolo originale, è certamente ben noto al grande pubblico, almeno per quel che riguarda il gameplay di base, in cui lo scopo rimane sempre quello di eliminare linee di tetramini, ma questa volta con maggiori elementi ritmici. Più si manterrà il ritmo, più grandi diventano le combo. La colonna sonora include nomi noti come Alison Wonderland e Hannah Diamond, tra gli altri, quindi il titolo offrirà parecchio divertimento, anche solo per la musica.

L’altro titolo in arrivo, Monster Hunter Stories sarà più che familiare: è un adattamento di un titolo vecchio di anni, esattamente di quel gioco di ruolo Capcom a turni che ha fatto il suo debutto su 3DS. Il gioco capovolge la solita premessa rendendo il giocatore un “cavaliere” che crea legami con alcuni mostri, piuttosto che dar loro la caccia.

Altri due veterani si uniranno al mix. Si tratta di Jetpack Joyride di Halfbrick, che rende disponibile il classico endless runner, eliminando però gli acquisti in-app, mentre Neko Atsume offrirà un sereno titolo in cui “collezionare” gatti.