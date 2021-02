Billie Eilish, il documentario arriva su Apple TV+. Evento il 25 febbraio

Billie Eilish è pronta per arrivare su Apple TV+ e sarà un arrivo da non perdere per tutti i fan della cantautrice statunitense: la “prima” online del docufilm sarà anticipata da un evento in streaming.

Giovedì 25 febbraio, live, su Apple TV+ Billie Eilish sarà protagonista di uno spettacolo realizzato in vista del suo documentario “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

Un’anteprima in streaming, tutta dedicata all’artista che ha conquistato Spotify con il singolo Ocean Eyes nel 2016.

L’evento includerà una performance esclusiva di Eilish, spezzoni del docufilm che presto arriverà sulla piattaforma di tv in streaming di Cupertino, un’intervista con Cutler e una conversazione “intima” con Billie Eilish. A condurre lo show sarà DJ Zane Lowe.

Lo spettacolo in streaming sarà disponibile gratuitamente tramite l’app Apple TV, l’app Apple Music e il canale YouTube di Eilish. Subito dopo l’evento, previsto dalle 18 alle 21 del 25 febbraio, il docufilm “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” debutterà su Apple TV+ per tutti gli abbonati.

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” racconta la vera storia della cantautrice e la sua ascesa e il riconoscimento come superstar mondiale. Il film, diretto da R. J. Cutler, offre uno sguardo intimo nel viaggio di questa adolescente, alla sua vita sul palco e in famiglia.

Ricordiamo che per gli Apple Music Awards Billie Eilish è stata premiata come Artist of the Year, Album of the Year e, insieme al fratello Finneas che ha scritto e comprodotto l’album, anche Songwriter of the Year. Apple aveva premiato Billie Eilish con tre riconoscimenti in occasione dei primi Apple Music Awards ingaggiando la giovane e bravissima cantautrice per un concerto live svoltosi nello Steve Jobs Theater e trasmesso dal vivo in streaming.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Per tutti gli articoli di macitynet dedicati ai servizi in streaming per musica e anche per il video (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e altro ancora) si parte da questo collegamento.