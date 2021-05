Apple Music: quasi ufficiale il supporto al formato alta risoluzione lossless

Nella sezione “Scopri” dell’app Apple Music per iOS e macOS è apparso il teaser (una pubblicità) che nel titolo recita: “Preparati, la musica sta per cambiare per sempre”. La pubblicità mostra una breve animazione 3D e potrebbe essere il preludio ad un formato audio lossless (senza perdita di qualità) per Apple Music e forse anche un formato audio surround 3D.

Da tempo si vocifera che Apple sta preparando il supporto ad un formato audio lossless per Apple Music, con un bitrate audio più alto e che dovrebbe offrire una maggiore qualità audio agli abbonati al servizio. Il formato in questione dovrebbe essere denominato “Apple Music Hi-Fi” e secondo voci circolate di recente, un annuncio specifico è previsto per martedì 18 maggio, in concomitanza della presentazione di una nuova versione degli AirPods.

I rumor circolati finora hanno fatto riferimento ad un formato audio lossless ma il teaser con l’animazione 3D secondo vari osservatori potrebbe essere il riferimento all’audio 3D in grado di trasformare i brani in un’esperienza audio multidimensionale, aggiungendo spazio, chiarezza e profondità, sulla falsariga di offerte concorrenti, e utilizzabile in abbinamento all’audio spaziale già offerto dagli AirPods Pro e dalle AirPods Max.

Avvisi specifici relativi ad un formato audio ad alta risoluzione sono stati individuati nella beta di Apple Music per Android, confermando che Cupertino è al lavoro su un formato audio con dati compressi senza eliminare informazioni nella fase di compressione/decompressione dei dati stessi. I file audio lossless preservano ogni dettaglio del file originale. L’attivazione consuma dati in modo molto più rilevante”, si legge in uno degli avvisi all’interno dell’app. “I file audio lossless useranno molto più spazio sul vostro dispositivo. Con 10GB di spazio è possibile memorizzare: circa 3000 brani in formato alta qualità, 1000 brani con il lossless e 200 brani con il lossless ad alta risoluzione”.

E ancora: “Lo streaming lossless consuma una quantità di dati considerevolmente maggiore. Un brano di 3 minuti richiederà approssimativamente: 1,5MB con l’alta efficienza, 6 MB con l’alta qualità a 256 kbps, 36 MB con il lossless a 24-bit/48 kHz e 145 MB con il lossless ad alta risoluzione a 24-bit/192 kHz. Il supporto varia e dipende dalla disponibilità del brano, condizioni di rete, dalla connessione di speaker e idoneità di cuffie”.

i. Si vocifera di questo servizio da alcune settimane e specifici riferimenti sono stati individuati nella beta di iOS 14.6, versione preliminare di iOS che Apple ha già distribuito agli sviluppatori.

Sulla falsariga di servizi simili offerti da Spotify e Tidal, il formato ad alta fedeltà dovrebbe essere offerto in abbonamento al prezzo di 9,99$ al mese.