Il controllo di materiale che ritrae abusi sessuali su minori disabilitato se Foto su iCloud non è attivo

Apple ha annunciato una funzionalità per iOS 15 e iPadOS 15 che negli USA permetterà di effettuare dei controlli automatici per le foto caricate su iCloud al fine di individuare la distribuzione di materiale pedopornografico.

La verifica sulle immagini, come abbiamo spiegato qui, viene effettuata con un sistema che in gergo si chiama hashing profondo per la per la ricerca di similarità, un meccanismo che consente di confrontare gli scatti caricati sul cloud con altre immagini presenti in archivi di foto di abusi.

La scansione delle immagini viene effettuata automaticamente e Apple ha confermato al sito Macrumors che non viene effettuato nessun controllo sulle immagini caricate se l’opzione “Foto di iCloud” è disattivata (la funzione che carica automaticamente e conserva foto e video su iCloud per poterli sfogliare, cercare e condividere da qualsiasi dispositivo).

Il meccanismo di identificazione di immagini pedopornografiche scatta durante la fase di caricamento delle foto su iCloud, con Apple che attiva delle verifiche e avvisa il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organizzazione non a scopo di lucro che si occupa – tra le altre cose – della tutela di minori scomparsi.

Apple ha confermato che non viene effettuato nessun controllo sulle immagini presenti in locale sul dispositivo ma il controllo avviene solo e soltanto per il materiale caricato su iCloud.

Ricercatori specializzati in sicurezza hanno espresso dubbi sul sistema di controllo di Apple, evidenziando che in futuro il sistema di controllo potrebbe essere sfruttato per controllare altre tipologie di immagini, con implicazioni relative alla politica e alla sicurezza.

Google, Microsoft, Facebook e altre aziende offrono funzionalità simili per combattere il materiale pedopornografico online e impedire che le varie piattaforme vengano utilizzate per diffondere questo tipo di contenuti.