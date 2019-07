Apple News+ delude alcuni editori: guadagni sotto le aspettative

I guadagni sotto le aspettative sono il motivo per cui Apple News+ delude alcuni editori. Oltre alla delusione, c’è, però ancora un po’ di speranza e fiducia nei miglioramenti promessi da Apple per Apple News+.

Di fatto, però, a tre mesi dal lancio di Apple News+ facendo il punto della situazione, alcuni editori ammettono tramite Businessinsider, di non essere completamente soddisfatti del servizio dedicato alle notizie presentato durante il keynote del 25 marzo 2019. Un problema, questo, che dovrebbe essere al centro dell’attenzione di Apple: a maggio, infatti, Cupertino ha garantito che ha impegnato su Apple News+ un team composto da centinaia di persone.

Apple News+ delude, dunque, e ad essere al centro della preoccupazione per alcuni editori sono i guadagni: Apple aveva originariamente previsto un guadagno per gli editori di 10 volte le entrate rispetto a Texture. Fino ad ora, invece, Apple non si è avvicinata a questo obiettivo: secondo un editore, le entrate sono “un ventesimo di ciò che avevano detto”.

Già a metà aprile si parlava di una partenza “con il piede sbagliato” per Apple News +, ma Apple si è già messa al lavoro con gli editori e mantiene con loro una linea aperta di dialogo. Alcuni editori avrebbero espresso preoccupazioni per il design dell’applicazione Apple News + e auspicano che Apple incoraggi gli utenti a spendere di più per le pubblicazioni, dal momento che gli editori sono pagati in base al tempo che gli utenti trascorrono leggendo il loro contenuto attraverso Apple News+.

Il lavoro di Apple – che ha impegnato “centinaia” di persone per questo servizio, secondo Eddy Cue – andrebbe proprio nella direzione indicata da alcuni editori a Businessinsider: l’obiettivo di questo impegno sarebbe realizzare un’interfaccia più intuitiva per gli utenti, tenendo in considerazione le osservazioni degli editori.