WhatsApp, ora si può scegliere iPhone come secondo dispositivo

WhatsApp per iOS arriva alla versione 23.10.76 e aggiunge una delle caratteristiche più attese da parte dell’utenza, la possibilità di collegare un account esistente a un secondo dispositivo iOS. Sì, finalmente si può usare WhatsApp su un secondo dispositivo, anche se questo è un iPhone.

Il mese scorso, WhatsApp ha annunciato la funzione che consente agli utenti di utilizzare lo stesso account su più telefoni. Questa funzione consente finalmente agli utenti di inviare e ricevere chiamate e messaggi su tutti i loro dispositivi mantenendo lo stesso livello di privacy e sicurezza grazie alla crittografia end-to-end.

Anche se WhatsApp non lo aveva specificato sul blog ufficiale, questa funzione era disponibile fino ad oggi solo su Android, quindi non era possibile collegare il proprio account WhatsApp a un secondo iPhone. Adesso, grazie all’ultimo aggiornamento 23.10.76 disponibile su App Store, questa possibilità è consentita anche a tutti gli utenti iOS.

Come usare la modalità Companion di WhatsApp

Qui di seguito riportiamo i pochi passaggi necessari per usare la modalità Companion di WhatsApp:

Scaricate la versione più recente di WhatsApp da App Store Nella schermata iniziale scegliere Collega questo dispositivo ad un account esistente. Aprite WhatsApp sullo smartphone principale, accedete a Impostazioni e poi selezionare la voce Dispositivi collegati, infine effettuate un tap su Collega un dispositivo. Lo smartphone dove installare il secondo account mostra sullo schermo un codice QR che basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone principale per effettuare e completare il collegamento.

Con questa funzione, gli utenti potranno collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Come spesso avviene per le novità WhatsApp, il rilascio potrebbe essere scaglionato: la nuova funzione potrebbe non essere disponibile immediatamente per tutti gli utenti ma ormai è solo una questione di pochi giorni.

Tra le ultime novità avvistate in beta e in arrivo su WhatsApp segnaliamo le chat bloccate e nascoste con codice e autenticazione biometrica, video messaggi, nuove funzioni per gruppi e molte altre ancora: tutte le novità e gli articoli su WhatsApp sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.