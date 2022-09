Apple, ora si sostituisce la batteria e non l’intero iPad mini 6

Apple sta lanciando una nuova politica per l’iPad mini di sesta generazione che consentirà ai clienti di sostituire le batterie senza ricevere un dispositivo sostitutivo.

Attualmente, se un cliente iPad vuole far sostituire la batteria presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati e i centri di riparazione, riceveranno in cambio un dispositivo sostitutivo invece di ottenere il cambio batteria nel loro iPad originale. A partire da oggi, invece, i clienti di iPad mini 6, se idonei, saranno in grado di sostituire solo la batteria senza dover ricevere una unità sostitutiva.

La nuova politica viene applicata solo all’iPad mini di sesta generazione, ma altri iPad potrebbero seguirlo nelle prossime settimane o mesi. A seconda delle circostanze individuali, la nuova politica potrebbe svantaggiare alcuni clienti. In precedenza, i clienti ottenevano un dispositivo sostitutivo per le riparazioni della batteria, quindi potevano porre così rimedio ad eventuali danni allo chassis p al vetro, potendo così avere un iPad nuovo di mezza senza crepe o graffi.

La nuova politica, invece, fa sì che i proprietari di iPad mini 6 vedranno sostituita solo la batteria, lasciando qualsiasi altro difetto minore o danno al proprio dispositivo. La nuova politica, a partire da ora, viene implementata solo nei centri di riparazione di tutto il mondo e non presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati.

A proposito dei prossimi iPad, ultime indiscrezioni in rete vorrebbero la presentazione tramite comunicato stampa, senza evento ad Apple Park. Insomma, iPad di prossima generazione potrebbe approdare negli Apple Store in sordina, senza i keynote stile iPhone 14.