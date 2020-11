Apple ordina 2,5 milioni di Mac Apple Silicon

Per i primi Mac con Apple Silicon, che saranno svelati martedì 10 novembre, la multinazionale di Cupertino prevede una elevata domanda di mercato e vendite sostenute: l’indicazione naturalmente non arriva da Apple Park, ma dagli ordinativi di produzione.

Da mesi diverse fonti attendibili indicano che Apple introdurrà come primi Mac con processori Apple Silicon sia MacBook che MacBook Pro da 13” e 16”, una anticipazione ribadita anche da Bloomberg in questi giorni. Ora invece si apprende che per il lancio e i primi mesi di spedizioni Apple avrebbe ordinato la costruzione di ben 2,5 milioni di Mac Apple Silicon, da qui fino a febbraio del 2021.

Si tratta di un quantitativo ingente concentrato in poco più di un solo trimestre. Si stima infatti che Apple abbia spedito in totale 12,6 milioni di MacBook in tutto il 2019. Quindi, secondo le fonti riportate da Nikkei Asian Review, gli ordinativi Apple per i primi Mac con Apple Silicon corrispondono al 20% di tutte le spedizioni di portatili Mac dello scorso anno.

Nessuna novità invece sul fronte della produzione dei processori: Apple si è affidata completamente a TSMC per sfornare chip realizzati con processo produttivo a 5 nanometri. E almeno per ora Apple A14 e le sue varianti per notebook e, nei prossimi mesi anche desktop, è l’unico processore di Apple realizzato con questa tecnologia.

Si tratta di un fine anno molto intenso per Cupertino: venerdì 6 novembre iniziano i preordini di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, con inizio consegne e disponibilità nei negozi a partire da venerdì 13 novembre: qui la recensione di iPhone 12 Pro. Apple presenterà i primi Mac con Apple Silicon nel suo terzo keynote che si svolgerà martedì 10 novembre. Altri modelli, tra portatili ma anche iMac e desktop sono attesi il prossimo anno.