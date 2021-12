PostePay, arriva finalmente il supporto per Apple Pay

Poste Italiane ha aggiornato le app PostePay e BancoPosta integrando – finalmente – il supporto per Apple Pay con iPhone e Apple Watch. Aprendo la versione aggiornata delle app è ora possiible abilitare Apple Pay, aggiungendo le carte al Wallet di iOS. Al primo avvio è possibile selezionare la carta di credito/debito da associare, accettare le condizioni e scegliere se impostarla o meno come carta predefinita sul Wallet.

Per aggiungere la carta PostePay o BancoPosta al Wallet basta scaricare le ultime versioni delle app di Poste dall’App Store e seguire le istruzioni presentate a video. Per effettuare un pagamento tramite iPhone con Face ID basta premere due volte il tasto laterale ed effettuare l’autenticazione con Face ID oppure inserire il codice. Su iPhone con Touch ID basta semplicemente poggiare il dito sul sensore. Con Apple Watch bisogna premere due volte il tasto laterale: la carta di default si apre automaticamente; è possibile scorrere verso il basso per scegliere un’altra carta. Per il pagamento basta tenere il display dell’Apple Watch vicino al lettore contactless (il POS) finché non si sente un leggero feedback aptico e un segnale acustico.

La prima carta che si aggiunge al Wallet diventa la carta di default per i pagamenti. È possibile impostare una diversa carta come default, spostandola davanti a tutte le altre nell’app Wallet su iPhone (basta aprire il Wallet, scegliere la carta di default, tenere premuta la carta trascinandola davanti a tutte le altre).

Poste spiega che, usando Apple Pay, non viene applicato nessun costo aggiuntivo.

Il servizio funziona con quasi tutte le carte prepagate con circuito Visa (esclusa la IoStudio) e le carte prepagate e di debito del circuito Mastercard (escluse le carte di debito su circuito Maestro). È in qualunque momento possibile aprire il Wallet e scegliere con quale carta pagare.

