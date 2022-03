App Store, dal 25 aprile gli sviluppatori devono usare Xcode 13

Apple richiederà a breve a tutti gli sviluppatori che sviluppano app per le sue piattaforme di usare Xcode 13, ultima versione dell’ambiente di sviluppo integrato che offre la suite di strumenti utili allo sviluppo di software per macOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS.

La Casa di Cupertino ha già segnalato agli sviluppatori la necessità di usare la versione aggiornata di Xcode, spiegando che Xcode 13 sarà richiesto per tutte le app inviate a partire da lunedì 25 aprile.

“Sfruttate al massimo le funzionalità più interessanti di iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 per offrire una user experience di valore e ancora più intuitiva”, scrive Apple nel messaggio inviato agli sviluppatori. “Migliorate le performance delle vostre app con il refactoring del codice, sfruttando funzionalità asincrone di Swift. E con gli ultimi aggiornamenti di SwiftUI, potete migliorare le vostre app con nuove funzionalità, quali le list view migliorate, migliori esperienze nella ricerca e supporto per le aree control focus”.

Benché sia richiesto Xcode 13 (che include SDK per iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS Monterey 12.3) e quindi macOS 12 e seguenti, sono supportate le precedenti versioni dei sistemi, inclusi iOS 14, iPadOS 14 e macOS Big Sur.

Xcode 13 supporta i meccanismi Concurrency in Swift, permettendo di migliorare le performance delle app sfruttando funzionalità asincrone, sostituendo Grand Central Dispatch per delimitare i blocchi o task da eseguire in parallelo su un nuovo thread.

L’ambiente di sviluppo della Melaè come sempre al centro di tutti i processi di sviluppo per le piattaforme Apple. Tra le funzionalità offerte dalla versione in oggetto c’è Xcode Cloud, offrendo la possibilità di raggruppare i tanti task e strumenti necessari per creare, testare e distribuire le app usando servizi cloud. Xcode Cloud è in grado di creare in automatico la build delle app nel cloud, alleggerendo così il carico di lavoro dei Mac degli sviluppatori. I test paralleli nel cloud permettono di testare una versione simulata per ogni dispositivo Apple attualmente in commercio, per poi distribuire una build dell’app per i test interni, oppure a tester esterni attraverso TestFlight per avere un feedback immediato.