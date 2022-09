Apple Pay Later in primavera negli USA

Apple Pay Later è un servizio che Apple ha presentato a giugno di quest’anno in occasione dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC22) e previsto per iOS 16.

Negli Stati Uniti, Apple Pay Later offrrà la possibilità di suddividere in modo semplice il costo di un acquisto effettuato con Apple Pay in quattro rate dello stesso importo da pagare nell’arco di sei settimane, a interessi zero e senza alcun tipo di commissione.

Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della newsletter “Power On” riferisce che questo servizio arriverà probabilmente in ritardo rispetto a quanto previsto in precedenza, e che in lancio è ora previsto per la primavera, quando sarà disponibile l’aggiornamento a iOS 16.4.

Gurman ha riferito di “sfide tecniche e ingegneristiche” che avrebbero obbligato Apple a ritardare la disponibilità del servizio.

Apple ha in precedenza spiegato che la funzione sarà integrata nel Wallet ed èpensata per rispondere alle esigenze finanziarie degli utenti e delle utenti, permettendo di visualizzare, monitorare e rimborsare facilmente i pagamenti Apple Pay Later all’interno dell’app. L’utente potrà richiedere questa opzione al momento del pagamento con Apple Pay o in Wallet.

Apple Pay Later sarà disponibile ovunque siano accettati i pagamenti con Apple Pay online o in-app, tramite il circuito MasterCard.

Apple Pay ha sorpassato Mastercard come sistema di pagamento nel numero di transazioni gestite annualmente e il totale delle transazioni annuali eseguite con Apple Pay ammonta a oltre 6 mila miliardi di dollari.