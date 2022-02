Klarna supera un milione di utenti attivi in Italia

Klarna, specializzata in servizi di pagamento, bancari e di shopping, annuncia di aver raggiunto un nuovo traguardo in Italia, superando un milione di consumatori attivi dal lancio sul mercato italiano, avvenuto nell’ottobre 2020.

La continua crescita di Klarna riflette l’aumento della richiesta da parte degli italiani di acquistare e pagare tramite opzioni più smart, che consentano agli utenti di risparmiare tempo e denaro grazie all’assenza di interessi o commissioni, e li aiutino allo stesso tempo a prendere decisioni consapevoli e a mantenere il controllo sulle proprie finanze.

Le stime prevedono che i pagamenti cashless raggiungeranno il 50% del volume totale delle transazioni entro il 2025: i consumatori italiani sono quindi alla ricerca di modalità di pagamento sicure che diano loro maggiore controllo sugli acquisti online, come il pagamento in tre rate senza interessi di Klarna. In tale contesto, Klarna si posiziona come partner di riferimento per la crescita dei rivenditori in Italia, collaborando con oltre 6.500 marchi internazionali e nazionali tra cui Etro, Stella McCartney, Guess, United Colors of Benetton, Alessi e Trony.

Una recente ricerca commissionata da Klarna evidenzia che oltre la metà degli italiani ritiene che nel 2022 farà acquisti prevalentemente online. In uno scenario in cui l’e-commerce è in crescita, è importante per le aziende italiane investire in nuove tecnologie che soddisfino le richieste in evoluzione dei clienti. I dati Klarna mostrano che il 79% degli italiani pensa che i marchi debbano migliorare il processo di reso, mentre il 74% è alla ricerca di modalità di pagamento più semplici.

«Il fatto che un milione di italiani ora si affidi a Klarna per fare acquisti e pagare indica un importante cambiamento nelle abitudini dei consumatori che si stanno spostando da forme di credito tradizionali verso opzioni di pagamento più flessibili e sostenibili» dichiara Francesco Passone, Head of Southern Europe di Klarna.

«Offrendo agli utenti il controllo e la possibilità di decidere dove, quando e come pagare, possiamo inoltre mettere a disposizione dei brand opzioni innovative che contribuiscono ad aumentare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Il nostro obiettivo è continuare a guidare una vera rivoluzione degli acquisti e, per farlo, investiremo per far crescere le attività e supportare ulteriormente le aziende in Italia».

Nel 2021 Klarna ha inaugurato un tech hub a Milano, portando il proprio staff da 10 a 200 persone. Con un programma già avviato per far crescere ulteriormente il team, Klarna continuerà a creare opportunità di lavoro sul territorio e contribuirà alla crescita in Italia per l’intero 2022 e non solo.

Per ulteriori informazioni su Klarna e i servizi offerti è possibile scaricare l’app per iPhone e Android oppure visitare il sito klarna.