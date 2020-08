Apple pensa a contenuti bonus AR per i programmi Apple TV+

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo anno Apple prevede di introdurre contenut di realtà aumentata nel suo servizio di streaming Apple TV+. I personaggi o gli oggetti dei programmi TV potrebbero essere integrati nel ambiente circostante tramite un telefono o un tablet, in stile Pokémon, come contenuto bonus. L’obiettivo segnalato di Apple non è solo quello di aggiungere valore al suo servizio TV+, ma di aumentare l’interesse per la tecnologia AR prima del lancio del suo visore a lungo vociferato, che potrebbe arrivare presumibilmente nel 2022.

Come esempio della tecnologia citata da Bloomberg, l’utente potrà apprezzare un rover lunare virtuale apparire sul tavolo del soggiorno durante una scena di una esplorazione lunare, ad esempio, in For All Mankind. La funzione sarebbe dovuta arrivare entro la fine dell’anno, ma sarebbe stata rimandata a causa della pandemia di COVID-19 che ha avuto un impatto sulla produzione di software e sui contenuti.

Apple sta cercando di aumentare la popolarità di TV+ raggruppando contenuti o sposando altri servizi come Apple Music, Arcade e News+ in un abbonamento chiamato Apple One. L’AR potrebbe essere un altro vantaggio aggiuntivo, senza dubbio originale, non presente in altri servizio streaming concorrenti ad oggi presenti sul mercato.

Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di lanciare un visore AR nel 2022, appositamente progettato per giochi, intrattenimento e riunioni in remoto, tipo Zoom. La funzione TV+ AR potrebbe dare agli sviluppatori la possibilità di offrire presto al al pubblico un’anteprima di ciò che verrà. Ovviamente, non ci sono notizie ufficiali in tal senso, sebbene Gurman sia una fonte Apple affidabile; ad ogni modo, i piani AR dell’azienda potrebbero anche bloccarsi o fallire del tutto.

