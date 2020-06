Realtà aumentata, nel futuro di Apple un auricolare e un visore AR

Il futuro della realtà aumentata per Apple passerà non da uno, ma da due dispositivi: un auricolare, che potrebbe arrivare nel 2022, e gli attesi occhiali AR, per cui invece bisognerà aspettare più tempo.

Se da tanto tempo, ormai, si parla del visore AR di Apple, e si rincorrono rumors relativi ad auricolari AR destinati ad essere utilizzati soprattutto per i giochi, ora sembra che oltre agli occhiali Cupertino sia già in fase avanzata della progettazione delle cuffie per la realtà aumentata. Ad illustrare nel dettaglio questa strategia di Apple, Bloomberg. In un report ha spiegato cosa ci si può aspettare da parte di Apple nell’ambito della realtà aumentata.

Il rilascio degli auricolari sarebbe previsto per il 2022. Si tratterebbe di cuffie somiglianti ad Oculus Quest, ma tecnicamente più avanzate.

Dovrebbero combinare il meglio di realtà aumentata e realtà virtuale per offrire esperienze di gioco e contenuti VR di qualità e potrebbero essere caratterizzati da un sistema di altoparlanti cinematografici, che dovrebbe rendere minima la differenza tra vita reale ed esperienze di realtà virtuale, e da un display ad alta risoluzione.

Gli occhiali, invece, potrebbero essere pronti per il lancio nel 2023. Gli Apple Glasses potrebbero essere sottili e leggeri, come già annunciato anche precedentemente e ora confermato nel report di Bloomberg, ed elegantissimi.

Per l'analista Ming Chi Kuo arriveranno nel 2022, invece secondo Posser nel 2021: in questo articolo spieghiamo perché potrebbero avere ragione entambi.