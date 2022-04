Apple potrebbe presentare due nuovi Mac a WWDC22

Ogni anno alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC Apple presenta le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, ma quest’anno secondo Gurman in occasione della WWDC22 che si svolgerà dal 6 al 10 giugno potrebbero arrivare anche due nuovi Mac.

Fin dall’anno scorso il giornalista statunitense ha anticipato che per quest’anno Apple ha in cantiere diverse novità sul fronte Mac. Dopo Mac Studio e Studio Display introdotti a marzo, due nuove macchine sono previste per metà dell’anno o all’inizio della seconda metà, periodo che coincide con WWDC22.

Da mesi sappiamo che la multinazionale di Cupertino sta lavorando a un MacBook Air 2022 completamente ridisegnato fuori e dentro, oltre a un nuovo MacBook Pro 13” economico ormai con design che risale a diversi anni fa, oltre a nuovi iMac 24” e anche un nuovo Mac mini.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora dato sapere quali di questi quattro nuovi Mac saranno svelati a giugno durante la WWDC22. Anche se alcuni indicano che MacBook Air 2022 funzionerà con chip Apple M1, finora la maggior parte delle previsioni punta all’arrivo del processore Apple di seconda generazione M2. In questo senso Apple potrebbe aver completato la famiglia Apple M1 con l’introduzione del modello Ultra di Mac Studio, risultando così pronta per introdurre il suo primo processore per Mac Apple Silicon di seconda generazione.

Con ogni probabilità sia Gurman che altre fonti saranno in grado di fornire più dettagli e anticipazioni sui Mac in arrivo alla WWDC22 man mano che ci avvicineremo alla data dell’evento.

Notiamo che nell’elenco dei modellli più papabili che potrebbero essere svelati a giugno stranamente non viene citato Mac Pro, l’unico computer Apple che ancora non ha ricevuto una versione Apple Silicon e l’ultimo modello mancante per completare l’abbandono dei processori Intel. La conferenza mondiale degli sviluppatori è ideale per svelare una macchina professionale, anche se l’effettiva disponibilità potrebbe essere posticipata rispetto all’annuncio.