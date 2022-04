iOS 16 con novità per notifiche e funzioni legate alla salute

Il nome in codice del futuro iOS 16 – la versione che Apple dovrebbe mostrare in anteprima nell’ambito della WWDC di giugno – è “Sydney“. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, spiegando che il nuovo sistema integrerà migliore alle notifiche, nuove funzionalità legate alla salute ma nessun cambiamento rilevante per quanto concerne il design in generale.

“Non mi aspetto una riprogettazione completa dell’interfaccia di iOS”, scrive Gurman, “benché non sia cambiato molto dall’arrivo di iOS 7 quasi un decennio fa. Ma potrebbe arrivare una nuova interfaccia per il multitasking di iPadOS”.

Nell’ambito della Worldwide Developers Conference 2022, che quest’anno si terrà online dal 6 al 10 giugno, Apple presenterà le preview di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16. Per quanto riguarda watchOS 9, secondo il redattore di Bloomberg questo offrirà “aggiornamenti importanti” alle funzionalità di monitoraggio di salute e attività. Non sono stati indicati dettagli relativi al futuro macOS 13, neanche indicazioni su qual è il nome scelto (tipicamente riferimento a zone della California).

Per quanto riguarda il Mac in generale, Gurman ha ribadito che Apple ha in programma una versione aggiornata del MacBook Air, un nuovo MacBook Pro da 13″, un nuovo iMac da 24″ e un nuovo Mac mini.