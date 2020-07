iPhone 12 avrà un autofocus migliore, lenti periscopiche nel 2022

I nuovi iPhone 12 in arrivo questo autunno avranno un autofocus migliore, mentre per poter disporre di uno zoom più potente grazie alla tecnologia delle lenti periscopiche occorre attendere i terminali Apple del 2022. Entrambe le anticipazioni arrivano grazie a un nuovo report di Ming Chi Kuo, il migliore analista al mondo nel prevedere le novità in arrivo da Cupertino.

Il report si concentra sulle novità nella catena di approvvigionamento Apple, con alcuni cambi nei fornitori di lenti arruolati dal colosso di Cupertino, ma contiene anche alcune preziose indicazioni, interessanti per gli appassionati sempre alla caccia di novità e miglioramenti in arrivo.

Sul fronte dei fornitori Apple ha ingaggiato Semco a partire dalla seconda metà di quest’anno, società che Kuo indica come il migliore costruttore coreano di lenti. Invece dell’attuale componente a molla, a partire dalla generazione di terminali in arrivo quest’anno Apple impiega il motore a bobina, soluzione che secondo l’analista porterà negli iPhone 12 un autofocus migliore.

Ancora, a partire però dal 2021, Apple impiegherà lenti realizzate da Sunny Optical, indicato nel report come il migliore costruttore di lenti cinese. Le due società ingaggiate da Cupertino comporteranno un calo del fatturato di Genius Optical, l’attuale fornitore di lenti per iPhone.

La tecnologia delle lenti periscopiche è già impiegata da Huawei e altri costruttori Android. Anche Applesta studiando da tempo questa soluzione con un brevetto al riguardo che risale al 2015: in questo articolo riportiamo da MacRumors uno schema del funzionamento contenuto nella domanda depositata da Cupertino presso l’ufficio dei brevetti USA.

In realtà l’obiettivo di queste fotocamere non fuoriesce dal retro dei terminali: questa soluzione impiega un sistema di lenti e specchi che permette di incrementare sensibilmente la potenza dello zoom ottico, il tutto nello spazio interno disponibile negli smartphone odierni. Per esempio in Huawei P30 Pro la fotocamera periscopica mette a disposizione uno zoom ottico 5x: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

