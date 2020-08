Apple prepara un controller per giochi, nuovi Apple TV e iPad

Non solo Apple tiene in serbo una nuova Apple TV, ma sta lavorando a un controller marchiato Apple per i videogiochi da abbinare, per spingere ulteriormente il suo set top box come piattaforma per il gaming. Le anticipazioni non si fermano qui, si torna infatti a parlare di un nuovo iPad atteso questo autunno, con ulteriori conferme e dettagli sugli iPhone 12 e anche sul primo computer Mac con processore Apple Silicon.

Le indicazioni più salienti sono quelle relative alla nuova Apple TV e al controller Apple per i videogiochi. A riferirle è ancora una volta il noto leaker Jon Prosser che negli ultimi mesi ha anticipato correttamente diverse novità marchiate Apple in arrivo. Secondo altri indizi la nuova Apple TV con processore Apple A12Z sarebbe già pronta da mesi.

L’impiego dello stesso potente processore già usato sugli iPad Pro 2020, oltre che sul Mac mini ARM che Apple mette a disposizione dei programmatori per preparare i software per le macchine Apple Silicon, permetterà di sfruttarla meglio come piattaforma per i giochi, un abbinamento perfetto quindi per un primo controller marchiato Apple, oltre che naturalmente per l’abbonamento Apple Arcade. Questo joypad andrebbe così a proporsi come alternativa ai controller di Xbox e Playstation supportati dal set top box.

Abbiamo già segnalato in un articolo precedente il possibile arrivo di un Apple Watch SE economico, ma non è dato sapere se arriverà entro quest’anno o piangere probabilmente nel 2021. Più vicino invece sembra il rilascio di un nuovo iPad, confermato anche da Prosser nelle sue risposte ai lettori. In assenza di ulteriori precisazioni però, non è dato sapere se si tratterà di un nuovo iPad economico (più probabile) o invece di un nuovo iPad Air 4 che secondo alcuni arriverà invece nel 2021.

Il noto leaker conferma ancora una volta che il primo Mac ARM sarà un nuovo MacBook Pro 13 pollici, ma anche per questa macchina per il momento non emergono altri dettagli, come riporta AppleInsider. Infine Prosser dichiara che la produzione dei nuovi iPhone 12 inizierà a settembre, mentre è poco probabile che Apple riesca a implementare uno schermo ProMotion con frequenza variabile fino a 120Hz.

Per quanto riguarda AirPower, Apple ha risolto i problemi di surriscaldamento negli ultimi prototipi ma l’accessorio non è ancora entrato in produzione e non è dato sapere se sarà commercializzato. Confermate ancora una volta le prime cuffie Apple indicate con il nome AirPods Studio, anche se non è ancora emersa una possibile data di commercializzazione. Infine per il momento non trapelano ulteriori dettagli su AirTags, i tracker compatti da abbinare a borse, portafogli e altri oggetti di valore per non perderli e localizzarli in caso di furto o smarrimento.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.