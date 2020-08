Apple Watch SE, un modello economico potrebbe arrivare presto

Apple potrebbe lanciare un Apple Watch SE, un modello più economico rispetto al posizionamento di mercato visto finora: l’arrivo è stato indicato pochi giorni fa da un leaker di cui non è ancora possibile verificare l’attendibilità, mentre l’anticipazione più recente delle scorse ore arriva da Jon Prosser, in precedenza specializzato sul mondo Android e Google, ma ultimamente sempre più coinvolto nelle novità di Cupertino.

La sostanza non cambia: entrambi prevedono che è in arrivo un Apple Watch SE economico. Per Komiya sarà solo in alluminio, solo da 42mm e arriverà nei primi mesi del 2021. Invece Prosser, rispondendo alla domanda di un lettore, si limita a dichiarare che «Si. Apple Watch più economico in arrivo». La risposta fa riferimento a un nuovo modello meno costoso indicato per l’anno prossimo.

Da qui però scattano diverse ipotesi degli osservatori. Invece dell’alluminio Cupertino potrebbe realizzare una versione più economica con chassis in plastica, materiale con il quale la multinazionale starebbe effettuando prove e sperimentazioni da tempo. Altre anticipazioni precedenti indicano l’arrivo di una modalità Kid, bambino, una funzionalità che si abbinerebbe alla perfezione a un Apple Watch SE più economico.

In praticamente tutte le categorie di prodotto in cui è presente Apple punta a occupare più fasce di prezzo: si è visto in passato con iPod, è stato ripetuto con iPad e poi anche negli smartphone con iPhone SE. La strategia di un Apple Watch SE torna sotto diversi punti di vista. Oggi il top di gamma Apple Watch Serie 5 parte da 459 euro, mentre è possibile spendere quasi la metà con Apple Watch Serie 3 mantenuto a listino che parte da 239 euro, solo con processore, hardware e funzioni di tre anni prima.

Yep. More affordable Apple Watch on the way. — Jon Prosser (@jon_prosser) August 20, 2020

Con un Apple Watch SE economico Apple potrebbe ridurre costi e prezzo sui materiali, rinunciando magari ad alcune delle funzioni e sensori più sofisticati di ultima generazione, offrendo però processore e specifiche tecniche più aggiornati. Ricordiamo che entro questo autunno è atteso l’arrivo anche di Apple Watch Serie 6 con monitoraggio del sonno, rilevazione dell’ossigenazione del sangue e altre novità: tutto quello che è emerso finora su questo modello è in questo approfondimento di macitynet.

