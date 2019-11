Apple svela il suo Black Friday 2019 con carte regalo fino a 200 euro

Anche Cupertino si prepara per le giornate di sconti più importanti dell’anno annunciando il Black Friday Apple 2019, iniziativa che si va ad aggiungere alla vetrina speciale su Apple Store online per i regali di Natale e anche al consueto prolungamento dei tempi di restituzione e rimborso per il periodo delle festività.

Come avvenuto più volte negli scorsi anni la promozione Apple Black Friday 2019 consiste in una carta regalo di importo variabile fino a un massimo di 200 euro che si ottiene acquistando una serie di computer e dispositivi di Cupertino selezionati per questa promozione.

Nel momento in cui scriviamo la multinazionale non ha ancora svelato i prodotti che rientrano nella promozione Apple Black Friday 2019, in ogni caso negli scorsi anni la carta regalo era abbinata all’acquisto di Mac, iPhone, iPad e anche di alcuni prodotti audio a marchio Beats, così molto probabilmente gli stessi potrebbero rientrare nella selezione anche per gli imminenti giorni di sconti.

Per la promozione Apple Black Friday 2019 attualmente Cupertino invita gli utenti interessati a segnare la data in calendario. Si tratta di quattro giornate di shopping che vanno da venerdì 29 novembre, il giorno vero e proprio del Black Friday, includendo tutto il weekend di sabato 30 novembre e domenica primo dicembre, fino a includere l’ormai immancabile Cyber Monday di lunedì 2 dicembre.

Tradizionalmente sconti e promozioni di Cupertino risultano più limitati rispetto a quanto proposto da altri marchi della tecnologia, ma anche rispetto ai nomi più noti dell’e-commerce.

Per questa ragione già ormai da diversi giorni a questa parte su Amazon, ma anche su eBay e altrove, è possibile trovare forti sconti sui prodotti Apple, inclusi quelli di ultima generazione come iPhone 11 e iPhone 11 Pro, AirPods, MacBook e altri ancora con prezzi sensibilmente scontati rispetto a quelli ufficiali di Apple, promozioni che nella maggior parte dei casi superano anche la carta regalo Apple Store in arrivo questo weekend.

