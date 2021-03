Apple accusata di violare la privacy in Francia, la risposta di Cupertino

Il sistema pubblicitario di Apple per la monetizzazione delle sue app e dei suoi servizi è stato preso di mira in Francia da un gruppo che rappresenta le startup e le società di venture capital: l’accusa, completamente infondata secondo Cupertino, è che Apple violi le normative sulla privacy vigenti in Francia.

Il reclamo, presentato nelle scorse ore da France Digitale alla Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNIL) del Paese, si concentra su una funzionalità di Apple chiamata pubblicità personalizzata, che mostra annunci nell’App Store, Apple News e nell’app Stocks, sulla base dei dati di un utente.

Il gruppo ha affermato di aver agito perché il sistema Apple non richiede l’autorizzazione dell’utente a ricevere gli annunci mirati, che sono abilitati per impostazione predefinita. Gli utenti “non sono sufficientemente informati sull’uso e il trattamento dei propri dati personali”, scrive l’associazione nel reclamo, una copia del quale è stata ottenuta da Bloomberg.

Apple si riserva il diritto di scegliere chi è un ‘partner’ e chi è una ‘terza parte’ in modo arbitrario, una qualità che può cambiare nel tempo, senza che l’utente sia informato di tale cambiamento

Il reclamo sulla privacy di Apple in Francia, precede il lancio pianificato da parte di Apple di una nuova funzionalità di trasparenza per il tracciamento dati nelle app, che limiterà la quantità di dati che i sistemi pubblicitari di terze parti possono raccogliere sugli utenti. Dopo il rilascio di iOS 14.5, tutte le app che accedono all’identificatore dell’annuncio o all’IDFA di un iPhone dovranno chiedere il permesso di un utente prima di consentire il monitoraggio.

La funzionalità imminente ha attirato critiche da Facebook e altri inserzionisti preoccupati per il fatto che molti utenti non acconsentiranno a essere tracciati attraverso le app per scopi di personalizzazione degli annunci. Tuttavia, App Tracking Transparency è diverso dal sistema pubblicitario personalizzato di Apple, che non tiene traccia degli utenti tra le app e non identifica gli utenti per indirizzare i suoi annunci. Invece, si basa sul raggruppamento anonimo delle caratteristiche condivise degli utenti come app scaricate, età, paese o città di residenza e sesso.

Tuttavia, ciò non ha impedito a France Digitale di affermare che questa pratica offre ad Apple un vantaggio rispetto a terze parti quando si tratta di pubblicità basata su app per iPhone. Apple ha risposto alla denuncia in una dichiarazione rilasciata a Bloomberg:

Le accuse nella denuncia sono palesemente false e saranno viste per quello che sono, un misero tentativo da parte di coloro che tracciano gli utenti di distrarre dalle proprie azioni e fuorviare i regolatori e i responsabili delle politiche. Trasparenza e controllo per l’utente sono pilastri fondamentali della nostra filosofia sulla privacy, motivo per cui abbiamo reso App Tracking Transparency ugualmente applicabile a tutti gli sviluppatori, inclusa Apple. La privacy è integrata negli annunci che vendiamo sulla nostra piattaforma senza tracciamento

L’azione legale di France Digitale segue un’altra denuncia contro Apple che è stata presentata all’autorità garante della concorrenza francese da società pubblicitarie ed editori nell’ottobre 2020. Tale ultimo reclamo ha sostenuto che le misure di tutela della privacy migliorate introdotte da Apple Tracking Transparency di Apple sarebbero anticoncorrenziali. A breve è prevista una sentenza dell’antitrust francese e, a seconda del risultato, Apple potrebbe essere costretta a tralasciare la sua funzionalità di privacy migliorata in iOS 14.5 per gli utenti nel Paese.

