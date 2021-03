iPhone 11 sopravvive 6 mesi in fondo al lago

Un subacqueo ha recuperato un iPhone 11 dal fondo di un lago nella Columbia Britannica: è sopravvissuto a quasi 6 mesi di immersione sul fondale. Gli apneisti di Chilliwack, Clayton Helkenberg e la moglie Heather, hanno l’hobby di immergersi sul fondo dei laghi per trovare oggetti smarriti e ripulire i fondali dai rifiuti. In un video pubblicato lo scorso giovedì, hanno mostrato di aver scoperto un iPhone in fondo al lago Harrison.

Esplorando il fondo del lago, Heather ha notato l’iPhone tra i sedimenti, mentre Clayton ha trovato un telefono a conchiglia, riferisce la CBC. Mentre il vecchio terminale scoperto da Clayton si è rilevato essere gravemente danneggiato, l’iPhone di Heather era in condizioni molto migliori.

L’ho portato a casa, ho pulito lo sporco e si è semplicemente acceso, quindi è stato davvero sorprendente. A parte un microfono rotto e problemi con gli altoparlanti, l’iPhone è uscito in gran parte illeso dal calvario

Dopo aver espulso la SIM e averla inserita in un altro dispositivo per contattare il proprietario originale, l’iPhone è stato restituito a Fatemeh Ghodsi, residente a Vancouver. Secondo quanto riferito, l’iPhone è caduto durante un giro in barca a settembre, e conteneva diverse fotografie della proprietaria.

Ero in una situazione in cui ho perso l’equilibrio e l’ho lasciato cadere in acqua. I membri del personale del parco le hanno detto che era impossibile trovare l’iPhone in acqua, costringendo Ghodsi a partire a mani vuote

Successivamente Ghodsi ha sostituito l’iPhone con un altro dispositivo mobile.

Dopo aver ricevuto un messaggio dal suo vecchio numero, la proprietaria dell’iPhone pensava che fossero degli amici a prenderla in giro, ma in seguito è stata convinta a visitare Chilliwack per recuperare il suo smartphone.

All’inizio ero completamente scioccata. È stato un po’ come il ritorno di un telefono zombi

L’impermeabilità degli iPhone ha portato a numerosi altri rapporti simili nel corso degli anni. Nel febbraio 2020, i funzionari Disney hanno restituito un iPhone al suo proprietario, dopo che i subacquei lo avevano ripescato dalla Seven Seas Lagoon due mesi dopo il tuffo in acqua. Un anno dopo, nel febbraio 2021, un uomo ha viaggiato in Victoria Inner Harvour nella British Columbia per recuperare il suo iPhone XS caduto in acque gelate.

