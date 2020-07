Apple produce le prime lenti per Realtà Aumentata

Apple e Foxconn sono a quanto apre arrivate ad una tappa importante nello sviluppo degli occhiali/visore visore per la Realtà Aumentata, accessorio di cui da tempo circolano indiscrezioni di tutti i tipi.

Stando a quanto riferisce il sito The Information, Apple e Foxconn le lenti semitrasparenti per il dispositivo sono passate dalla fase di prototipo alla produzione sperimentale.

“Apple sta sviluppando le lenti su un’unica linea di produzione presso un impianto di Foxconn di Chengdu, nella Cina sudoccidentale, dove è concentra la produzione di iPad”, ha riferito una fonte. “Apple prevede più fasi nello sviluppo di nuovi prodotti, a partire da un periodo di prototipazione in California e Cina, durante il quale realizza rispettivamente decine e centinaia di unità, sia del prodotto stesso, sia dei componenti”. “A maggio le lenti sono entrate nella fase nota denominata Engineering Validation Test o EVT, durante la quale Apple tipicamente produce migliaia di unità”. “Nel corso di questo periodo, Apple ha stabilito definitivamente il design e iniziato a testare l’idoneità alla produzione di massa”.

Le indiscrezioni riferiscono che per le lenti e il visore vero e proprio serve almeno un anno o due per la produzione in serie. Gli ulti rumor indicano come probabile il lancio per il 2022. Altri insistono invece per il 2021; in questo articolo spieghiamo perché potrebbero avere ragione entambi.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg i progetti legati alla Realtà Virtuale e alla Realtà Aumentata sarebbero stati ostacolati da divisioni interne di Apple per via di discussioni sulle potenza di elaborazione grafica e di elaborazione in generale, con un design che dovrebbe prevede secondo alcuni il funzionamento senza fili usando un hub di riferimento nelle vicinanze; altri invece spingono per il funzionamento senza bisogno di accessori esterni, tutto grazie a tecnologie integrate direttamente nel visore.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.